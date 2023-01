Andi Constantin a apărut timp de aproximativ șase ani constant la TV, el a fost ispită în mai multe sezoane la „Insula Iubirii”, emisiune prezentată de Radu Vâlcan și filmată în Thailanda, dar și la „Burlacul”, când și-a căutat jumătatea, dar nu a avut noroc.

Acum, el anunță că preferă să muncească în spatele camerelor de filmat, are un proiect important, căruia îi dedică mult timp. „În perioada aceasta mă axez foarte mult pe proiecte personale, îmi fac acum o emisiune de cooking-show online. Practic produc! Am început să fiu mai pasionat de munca din spatele camerelor de filmat decât din fața camerelor pentru că mi se pare o muncă mult mai complexă și mult mai satisfăcătoare.

Momentan nu îmi mai doresc un proiect de televiziune, mi se pare că am fost destul pe TV și vreau să mai fac o pauză. Simt că am nevoie de mai mult timp pentru mine, pentru că în anii trecuți m-am axat mai mult pe carieră decât pe viața mea”, a spus Andi.

Și a continuat: „Am fost cred că șase ani plecat, continuu, în proiecte și cred că am ajuns la o maturitate în care să îmi doresc să fac mai multe lucruri pentru mine, decât pentru a arăta altora cine sunt eu.

În prezent sunt într-o relație, nu neapărat ea este motivul deciziilor mele de acum, pentru că această decizie am luat-o înainte de a fi într-o relație. Este prea devreme să vorbim despre o căsătorie. Sunt de trei luni împreună cu ea și suntem destul de bine. Am fost cucerit de ea prin simplitatea și naturalețea pe care o are. Este pasionată de sport, la fel ca și mine, și lucrează în industria fitnessului. Planurile nu le fac momentan cu iubita mea, cele de viitor, pentru că știi, este o vorbă: Dumnezeu râde la planurile noastre, dar dacă totul o să meargă bine între noi, de ce nu să ne căsătorim? O să vedem”, a mai declarat Andi Constantin pentru click.ro.

În continuare, Andi Constantin are corpul bine definit, căci el face și acum mișcare. „Merg la sală în fiecare zi. Pentru mine mișcarea este terapie. Pentru că sala, sportul în sine, te ajută să te destresezi, să îți faci un focus al tău, o atenție anume și cred că lucrul acesta îl poți numi terapie”, a încheiat el.

Andi Constantin, după experiența emisiunii „Burlacul”

Andi Constantin a fost „Burlacul”, în ultimul sezon al show-ului, anul trecut. Câștigătoarea a fost Ana Bene, însă la scurt timp după încheierea filmărilor, cei doi s-au despărțit. Fostul concurent a vorbit acum un an despre experiența pe care a trăit-o.

„Sunt la vârsta potrivită, cred că sunt destul de matur emoțional să fac pasul ăsta și cumva îi pot oferi o stabilitate din mai multe puncte de vedere. Da, am plecat cu gândul că pot avea chimie cu o persoană de acolo și pot construi pe viitor!”, a spus Andi Constantin pentru Cancan.

„E normal să nu rezonezi cu toți oamenii, e normal să nu ai chimie cu toți oamenii, cred că s-a văzut că nu am avut conexiune cu toate fetele de acolo, dar m-am implicat atât de mult cât am crezut că merită acea persoană, din perspectiva mea! Au fost implicate pe cât au simțit.

Nu eram toți făcuți unul pentru celălalt. Am o vagă impresie că nu erau toate singure, ca să zic așa! Unele concurente cred că aveau iubit!”, a mai spus Andi.

