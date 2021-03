Andi Vasluianu n-a fost un elev model. Actorul în vârstă de 46 de ani recunoaște: „Nu n-am omorât cu cartea”

Andi Vasluianu rememorează cu drag perioada în care era elev, licean. Povestește că nu a fost un copil model, de nota 10. Își aduce aminte că lua mereu șapte sau opt. „N-am fost nici prea cuminte, nici rebel. Am fost normal, un elev de 7-8, nu m-am omorât după carte. Îmi plăcea sportul foarte mult, eram în echipa de fotbal a școlii generale”, a dezvăluit într-un interviu pentru protv.ro.

Din liceu, Andi Vasluianu își amintește că la un moment a avut o neînțelegere cu unul dintre colegi, ba chiar s-au luat la bătaie. „Îmi aduc aminte că a fost un moment în liceu când am avut o altercație cu un coleg și ne-am trosnit unul pe altul – eu am fost un pic mai puternic decât el. Apoi, am ieșit pe holul liceului și am primit un pumn de la cineva – pe care nu-l cunoșteam, dar era prieten cu băiatul de la mine din clasă – și, la un minut, a alergat pe lângă mine cineva și s-a dus și i-a tras un pumn celui care mă lovise pe mine. Cam așa funcționau lucrurile”, a declarat el pentru aceeași sursă.

Andi Vasluianu, amintiri din liceu

„Profu” de la Pro TV spune că în urmă cu ani buni, în liceu, a făcut o boacănă. S-a îmbătat foarte tare.

„Nu am făcut tâmpenii atât de mari. Cred că m-am îmbătat o dată tare. Asta a fost cea mai mare tâmpenie și, după, nici nu m-am mai atins de băutură. Adică sunt un băutor normal, beau o bere când și când, dar niciodată să mă îmbăt ca atunci.”

