China a confirmat într-un final vizita lui Donald Trump

„La invitaţia preşedintelui Xi Jinping, preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, va efectua o vizită de stat în China în perioada 13 – 15 mai”, a anunţat Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

Regimul de la Beijing s-a abţinut mult timp să confirme vizita lui Trump din cauza incertitudinilor legate de războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP.

Vizita lui Trump la Beijing ar fi trebuit să aibă loc inițial la sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie, dar președintele american a amânat-o pentru a da prioritate gestionării războiului din Iran.

Trump se duce în China într-un context cu numerose divergențe între SUA și China – de la restricţii americane împotriva tehnologiilor destinate Chinei şi taxe vamale până la dosarul Taiwanului şi situația de securitate din Marea Chinei de Sud.

Programul lui Trump la Beijing

Donald Trump urmează să sosească la Beijing miercuri seara. O ceremonie de bun-venit şi o reuniune cu Xi Jinping sunt prevăzute pentru joi dimineaţa, urmate de o vizită la Templul Cerului, joi după-amiaza şi un banchet de stat joi seara.

Cei doi lideri de stat vor lua apoi ceaiul împreună și se vor așeza la o masă de lucru, vineri, după care Donald Trump se va întoarce la Washington.

Această vizită reprezintă o ocazie pentru Trump să „reechilibreze relaţia cu China şi să acorde prioritate reciprocităţii şi echităţii în vederea restaurării independenţei economice americane”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Anna Kelly.

„Va fi o vizită de o însemnătate simbolică considerabilă”, dar care va permite totodată încheierea unor „acorduri bune”, a dat asigurări ea.

China vrea să joace cu SUA „pe picior de egalitate”

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că Beijingul va încerca să insufle „mai multă stabilitate” în relațiile internaționale cu prilejul summitului dintre Trump și Xi.

„China înțelege să lucreze cu Statele Unite pe picior de egalitate, într-un spirit de respect și de preocupare față de interesul reciproc, pentru a dezvolta cooperarea, a gestiona diferendele și a aduce mai multă stabilitate și certitudine într-o lume instabilă și interdependentă”, a spus Guo Jiakun.

„Diplomația la cel mai înalt nivel joacă un rol strategic incomparabil în relațiile dintre China și Statele Unite”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

Un nou acord comercial și Iranul, principalele subiecte de la summit

Conform unor oficiali americani de rang înalt citați de Bloomberg, Donald Trump se duce la Beijing ca să-l chestioneze pe Xi Jinping cu privire la politica sa față de Iran și să finalizeze detaliile unui nou acord comercial.

Trump și Xi urmează să se întâlnească joi și vineri la Beijing în încercarea de a depăși dezacordurile profunde privind comerțul și războiul americano-israelian împotriva Iranului, China fiind cel mai mare cumpărător de petrol și un aliat diplomatic cheie al Teheranului, notează Bloomberg.

Înainte de sosirea lui Trump la Beijing, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, se va întâlni miercuri la Seul cu omologul său chinez He Lifeng pentru discuții de ultim moment.

Susținerea Chinei față de Iran, precum și potențialele exporturi de arme se vor număra printre subiectele discutate la summit, a declarat un oficial american pentru Bloomberg, citat sub rezerva anonimatului.

Războiul din Iran, care durează de două luni și jumătate, a exacerbat tensiunile dintre cele mai mari două economii ale lumii, chiar dacă acestea se străduiesc să stabilizeze relațiile și să mențină un armistițiu comercial fragil.

Statele Unite au sancționat mai multe companii chineze din cauza faptului că achiziționează petrol iranian sau furnizează de imagini din satelit Republicii Islamice, în timp ce administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a pune capăt unui conflict care a declanșat o criză energetică istorică.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, citat de Bloomberg, a declarat că cei doi lideri de stat vor face un schimb de opinii asupra unor chestiuni majore legate de relațiile chinezo-americane, precum și despre pacea și dezvoltarea mondială. În semn de cooperare, China a anunțat că a destructurat o rețea transfrontalieră de trafic de droguri într-o operațiune comună cu Statele Unite.

China vrea ca SUA să se opună oficial independenței Taiwanului

Cei doi vor discuta din nou despre problema Taiwanului, dar nu se anticipează modificări ale politicii SUA față de această insula autonomă revendicată de China. Beijingul a avertizat Statele Unite să nu vândă arme Taiwanului, pe care îl consideră o parte integrantă a teritoriului său, și a cerut administrației Trump să își declare oficial opoziția față de independența Taiwanului.

Preocupările americane legate de inteligența artificială și posibilitatea deschiderii unui nou canal de comunicare cu China pe această temă vor fi, de asemenea, abordate, au declarat doi oficiali americani. Mythos, cel mai recent model al Anthropic PBC, a evidențiat riscurile de securitate cibernetică pe care le prezintă inteligența artificială, determinând autoritățile de reglementare din SUA și Asia să consolideze supravegherea securității sistemelor lor financiare.

Deși liderii de afaceri și analiștii nu anticipează progrese majore la această întâlnire, nu este imposibil ca discuțiile să producă rezultate pozitive, cum ar fi o prelungire a armistițiului comercial convenit anul trecut de cele mai mari două economii ale lumii.

