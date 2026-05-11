Daniel Băluță anunță că lucările la Planșeul Unirii pot fi gata la finalul acestui an, mai devreme decât era programat

„Este o zi specială, în primul rând datorită faptului că o etapă importantă a acestei lucrări este finalizată și vom trece la niște teste foarte importante ce vor permite reluarea circulației în cel mai scurt timp pe acest tronson. Însă semnificația zilei este una și mai importantă, pentru că trăim într-un oraș care, pentru a se dezvolta are nevoie de extrem de multă forță și energie. Nu ar fi posibil să discutăm despre magistrale de metrou, fie că este vorba despre magistrala M4, gara de nord, gara progresul, sau despre magistrala M6, fie că vorbim despre spitale făcute din PNRR, fie că vorbim despre poduri, pasaje, consolidări, dacă în acest oraș nu ar exista o colaborare. Pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă politică, șantierele, după cum vedeți, nu fac niciodată politică”, a spus Daniel Băluță.

Apoi a precizat că prima etapă a refacerii Planșeului Unirii, în zona Hanului lui Manuc, a fost finalizată și că lucrările au ajuns la peste 60% din total.

„Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. Aici, în zona în care ne aflăm, a fost construită o nouă placă de beton, dublu de groasă față de cea veche, are aproximativ 1,4 metri grosime și proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Astăzi o testăm, static și dinamic, cu aceste vehicule de mare tonaj. Testele sunt realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București. Datorită expertizei lor, am realizat cu toții pericolul care pândea aici, în centrul orașului”, a explicat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a adăugat că acum se lucrează simultan la trei din cele patru etape ale planșeului, iar după finalizarea testelor de azi, circulația va fi redeschisă într-o zonă importantă din Piața Unirii: „Practic, Strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal. Diferența față de anul trecut este aceea că acum nimeni nu mai este pus în pericol. Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment, simultan, la trei din cele patru etape ale planșeului. În cifre exacte avem deja 220 de metri liniari de planșeu vechi demolați, 210 piloti forați realizați, adică peste 80% din total, 360 de metri liniari de grindă, de coronament, executați”.

„Mai mult, în această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa patra a planșeului, ultima, cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an”, a mai spus edilul sectorului 4.

Ciprian Ciucu a anunțat conectarea tramvaiului 32 cu tramvaiul 21, proiect comun PMB – PS4

Apoi a luat cuvântul primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care a vorbit despre proiectul prin care se va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21, un proiect comun între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4.

„Evident că aceste lucrări de la Planșeul Unirii trebuie să continue și să fie finalizate cât mai repede. Mă bucură faptul că sunt în termen și am discutat cu domnul primar Băluță despre ce se va întâmpla și pe viitor în această zonă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21”, a explicat Ciucu.

Și a continuat: „Practic, vom conecta prin Piața Unirii, în baza unui PUZ realizat de către Primăria Generală. Deci, pe viziunea Primăriei Generale, vom avea acest PUZ și vom conecta cele două linii de tramvai din zona Sfântul Gheorghe cu zona Dealului Mitropoliei”.

„Cred că va fi un coridor de tranzit foarte bun unirea celor două tramvaie. Cel mai probabil în zilele acestea voi semna certificatul de urbanism pentru acest PUZ și vom avea un proiect prin care vom colabora, vom depune împreună o cerere de finanțare pentru acest proiect, primăria Municipului București și primăria Sectorului 4”, a completat Ciprian Ciucu.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie 2025, iar costurile au fost estimate la 160 de milioane de euro

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie 2025, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii. Este vorba despre placa de beton veche de aproape 100 de ani și în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu au fost programate să dureze doi ani, până în 2027, dar mai sunt și lucrările de la Pasajul Unirii, care au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările la Planșeul Unirii au fost împărțite în patru etape / zone, pentru a reduce disconfortul în trafic, astfel:

  • zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc
  • zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea
  • zona 3 – fântânile arteziene (ulterior)
  • zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona ambasadei Israelului (ulterior).

Potrivit calculelor inițiale, lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planșeul de la Unirii, subiect de ceartă între Daniel Băluță și Nicușor Dan

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Lucrările ar fi trebuit să înceapă încă din 1 octombrie 2024, dar Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, a refuzat să dea avizele și autorizația de construire. PMB a susținut că din expertizele tehnice analizate „rezultă clar nevoia de consolidare”, însă „niciunul dintre documente nu justifică eliberarea în regim de urgență a autorizației”. Din motive de tergiversare, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, chiar l-a dat în judecată pe Nicușor Dan în primăvara anului trecut.

Totuși, pe 26 mai 2025, în chiar ultima zi la Primăria Capitalei înainte să își preia mandatul de președinte al României, Nicușor Dan a semnat în sfârșit autorizația de refacere a Planșeului, după aproape doi ani de dispute cu Daniel Băluță.

