3 Sud Est și Andia colaborează pentru prima dată și lansează în această vară o piesă sensibilă, cu un mesaj puternic: „Inseparabili”. Nu este un secret că vocile lor te vor cuceri încă de la primele acorduri, iar ingredientul principal pentru acest single care se anunță a fi hit sunt sentimentele transmise prin muzică ce te fac să simți intensitatea fiecărui vers.

Cu muzica scrisă de către Laurențiu Duță, Alexandru Pelin și Vlad Lucan și cu textul compus de Laurențiu Duță, Alexandru Pelin și Mihai Budeanu, „Inseparabili” te poartă într-o călătorie a inimii, acolo unde dragostea este cea care îți inundă sufletul. Cel mai nou single al celor de la 3 Sud Est și Andia este însoțit și de un videoclip în regia lui Bogdan Păun (NGM Creative), ce completează prin imagini o poveste de iubire inedită.

„Băieții de la 3 Sud Est sunt niște legende. Asta face ca această colaborare să fie măgulitoare pentru mine, cu atât mai mult cu cât îi admir și îi ascult încă de când eram copil. Nu mi-ar fi trecut atunci prin cap că peste ani și ani noi vom ajunge să colaborăm. Sper ca această piesă să ajungă la inimile voastre și să vă bucurați de ea cum și eu, de altfel, mă bucur”, povestește Andia.

Recomandări AZILELE GROAZEI. Documente oficiale arată că Gabriela Firea n-a spus adevărul despre activitatea surorii sale: aceasta a lucrat chiar la serviciul care se ocupa de controlul centrelor. A fost și șefă

„Ne bucurăm să colaborăm cu una dintre cele mai fresh artiste din România, Andia. Are o voce de o sensibilitate aparte, care se armonizează cum nu se poate mai bine cu vocile noastre. Sperăm că am surprins plăcut publicul cu această colaborare și cu această piesă”, spune Laurențiu Duță.

Până în prezent, 3 Sud Est a susținut numeroase turnee atât în țară, cât și în America și Europa, unde a reușit să cucerească publicul de fiecare dată.

Andia a reușit să cucerească inimile a milioane de ascultători, precum și topurile muzicale de radio și televiziune și a fost prezentă pe locul 1 în top Media Forest cu „La nevedere”, „Salcâmii”, „Retrograd”, „Slăbiciuni”, „Anotimpuri” și „Sfârșitul lumii”. Artista a lansat și primul său album, „Pietre prețioase”, care conține 10 piese ce abordează diferite teme, de la dragoste până la natura umană.

Cine este Andia

Andia este o fată simplă, cu un talent extraordinar de mare. Artista a început cu pași mici cariera în muzică, iar acum se bucură de un real succes. A muncit de mică pentru visul ei, pentru că și-a dorit dintotdeauna să cânte. Deși prin casă cânta melodiile lui Beyonce și Adele, ea a început cu muzica populară. Înainte de a cunoaște succesul, Andia, în vârstă de 26 de ani, a lucrat în timpul facultății ca vânzătoare.

Recomandări EXCLUSIV. I-am vizitat pe 28 de femei și bărbați închiși în azilele groazei: „Ce se întâmpla dacă nu voiați să măturați?”. A început să plângă

„Mie nu mi-a plăcut niciodată să merg la concursuri muzicale pentru că simțeam acea competitivitate și mă simțeam inferioară. Nu eram eu mare cocoș cum erau celelalte, dar mă deranja când le vedeam atât de sigure pe ele”, a dezvăluit Andia pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Numele său din buletin este Diana Constantin, iar numele de scenă l-a ales într-o zi în care se ducea la o mănăstire alături de părinții ei.

„Mergând la o mănăstire cu ai mei și fiind pe bancheta din spate, eram prin perioada liceului și voiam un nume simplu, special mie și am început să fac combinații cu numele acesta Diana și, pur și simplu, am avut un moment în care am zis să-l întorc, să fac o anagramă. Și pentru mine a fost excelent, pentru că a fost un nume simplu, ușor de interceptat”, a povestit Andia.

Playtech.ro Gestul enervant pe care Kate Middleton îl face mereu. Aşa şi-a exasperat familia

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Situația jenantă în care a ajuns o româncă aflată în vacanță în Grecia: ”Mor de rușine”

Știrileprotv.ro O femeie de 33 de ani a murit după ce a consumat ciuperci halucinogene împreună cu iubitul ei, în apartamentul din Sibiu

Observatornews.ro Azilele groazei. Avocatul vecinilor îl contrazice pe Pandele: Primăria Voluntari ştia încă din 2021. Nu există nicio interdicţie ca angajaţii să îl informeze pe edil de anchetă

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Ce face și cum arată acum Andrei Zaharescu, la 10 ani de la divorțul de Andreea Berecleanu