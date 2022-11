Andia este o fată simplă, cu un talent extraordinar de mare. Artista a început cu pași mici cariera în muzică, iar acum se bucură de un real succes. A muncit de mică pentru visul ei, pentru că și-a dorit dintotdeauna să cânte. Deși prin casă cânta melodiile lui Beyonce și Adele, ea a început cu muzica populară. Înainte de a cunoaște succesul, Andia, în vârstă de 25 de ani, a lucrat în timpul facultății ca vânzătoare.

„Mie nu mi-a plăcut niciodată să merg la concursuri muzicale pentru că simțeam acea competitivitate și mă simțeam inferioară. Nu eram eu mare cocoș cum erau celelalte, dar mă deranja când le vedeam atât de sigure pe ele”, a dezvăluit Andia pe YouTube.

Numele său din buletin este Diana Constantin, iar numele de scenă l-a ales într-o zi în care se ducea la o mănăstire alături de părinții ei.

„Mergând la o mănăstire cu ai mei și fiind pe bancheta din spate, eram prin perioada liceului și voiam un nume simplu, special mie și am început să fac combinații cu numele acesta Diana și, pur și simplu, am avut un moment în care am zis să-l întorc, să fac o anagramă. Și pentru mine a fost excelent, pentru că a fost un nume simplu, ușor de interceptat”, a povestit Andia.

Andia a participat la „Vocea României”

Când a înregistrat o piesă cântată de Billie Eilish, ea le-a atras atenția celor de la studioul cu care lucrează acum. La vremea respectivă, ea a participat și la „Vocea României”, însă nu a ajuns în fața antrenorilor, pentru că nu a trecut de audiții.

„Am avut un moment de descurajare. Ajunsesem în București. Luasem legătura cu cei la care sunt acum. Le-am dat un semn, am ajuns la studio, doar că a fost un moment lăsat în aer. Și am zis, «Ok, nu vreau să insist, dar vreau să mă descurc cumva».

Am mers la Vocea României pentru că voiam să mă lansez, dar nu am trecut mai departe. Nu am ajuns la audiții, am fost doar la prima probă și nu am mai ajuns și la a doua”, și-a amintit Andia.

Artista a lansat piesa „Salcâmii” alături de Spike și așa a ajuns la radio. „De când mi-am auzit prima dată vocea pe radio, pentru mine a fost un mare impact. Mi-am dat seama că am voce de radio și că pot să ajung acolo. Știu că era mult de muncă.

Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că se poate. De la Sfârșitul lumii am simțit că toată atenția este către mine”, a dezvăluit artista.

Când a înregistrat melodia „Sfârșitul lumii”, Andia a mărturisit că nu avea o stare emoțională foarte bună.

„Nu era ok când am înregistrat Sfârșitul lumii. Eram dezechilibrată emoțional și în perioada aceea am tras și Anotimpuri, cred că în aceeași zi.

Eu am transpus acea emoție în cântec. Am fragilitatea unui copil, dar am și partea matură care conștientizează situația. Când mă supăr, nu e superficial, mă doare. Sunt ușor naivă în anumite situații”, a mărturisit tânăra artistă.

Andia face terapie

Pentru a-și găsi echilibrul și a putea face față tuturor situațiilor din viața ei, cântăreața a decis să facă terapie.

„Fac terapie pentru dezvoltarea mea personală. Atunci când simt că am o stare negativă, prefer să mă retrag. Îmi iau eu o pauză.

Consum emoția și după aia revin. Am început să-mi aleg momentele. Când mă simt bine, ies cât mai mult. Dacă sunt haos, nu sunt fericită”, a spus Andia.

Cât despre viața amoroasă, ea a declarat că nu ar putea ierta niciodată un bărbat dacă nu i-ar oferi respect.

„Nu pot să iert să nu mă respecți, trădare, minciună, înșelat. Eu știu ce pot să ofer și-mi doresc minimul de respect. Nu mă refer la lucruri mici, mă refer la lucruri de suflet. Pot să fac compromisuri, dar dacă simt că nu se mai poate, mă retrag”, a declarat Andia.

