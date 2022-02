„Trebuie să îți mărturisesc că m-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 decembrie, am văzut că a slăbit în momentul acela vreo șase-șapte kilograme și am zis că dacă ea poate și eu pot.

Așa că de la 1 decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic am înjumătățit mâncare pe care o consumam într-o zi”, a spus Andra în cadrul emisiunii „La Măruță”.

,,Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție.

Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,50 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite”, a mai spus artista.

