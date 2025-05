Regizat de Răzvan Gogan, fratele artistei, filmul a fost realizat în locații spectaculoase, cu sprijinul unor consultanți internaționali și specialiști în efecte vizuale și cinematografie.

Din distribuția filmului fac parte actori precum Bebe Cotimanis, Anca Sigartău și Ștefan Iancu, iar Andra Gogan a vorbit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat în Ciao despre „Sirenele: Secretul Medalionului”.

„Alături de noi în distribuție este Bebe Cotimanis, care a fost extraordinar acolo pe set. Doamna Anca Sigartău, care a fost mai multe zile alături de noi pe set. A fost și în Grecia alături de noi. Are niște povești foarte drăguțe de acolo. Și Ștefan Iancu, George Piștereanu… Avem actori extraordinari și mulți actori cu care am colaborat și cu care am lucrat foarte frumos”, a spus Andra Gogan.

Producător al filmului a fost Codin Maticiuc, iar acesta a oferit și el detalii despre film, prin intermediul unui comunicat de presă: „Am colaborat cu o echipă tânără, ambițioasă și extrem de creativă. Filmul are din toate: fantezie, suspans, umor, emoție și o poveste captivantă pentru toată familia”.

În interviul pe care l-a oferit în Ciao, Andra Gogan a vorbit și despre suma investită în noul film românesc.

„Undeva la un milion de euro. Eu, Răzvan Gogan (fratele meu) și Codin Maticiuc suntem investitori. Toți am investit egal în acest proiect și sperăm să vină lumea la cinematograf și să aprecieze toată munca și pasiunea pe care am investit-o”, a adăugat Andra Gogan.

