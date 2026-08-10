Prezentă în Bihor, la Băile Felix, soția lui Cătălin Măruță a cântat pe scena „Thermal Days”, eveniment care a avut loc între 6 și 9 august 2026, unde intrarea a fost liberă.

„A fost o seară minunată! Mulțumim, Andra. Cu voi sunt mai frumoase serile! Vă mulțumim că ați fost alături de noi într-un număr atât de mare. Pur și simplu, fără cuvinte! Seara a fost una extraordinară, plină de emoție și energie! Mulțumim, Andra, pentru spectacolul minunat și tuturor celor care au fost alături de noi”, au scris cei de la „Thermal Days” pe pagina lor de Instagram, în dreptul mai multor fotografii în care apar soția lui Cătălin Măruță și fanii prezenți la festival.

Pe celebra rețea de socializare a postat și Andra mai multe imagini de la evenimentul din Băile Felix, însoțite de un mesaj prin intermediul căruia le mulțumea tuturor pentru atmosfera frumoasă.

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„Sunt seri care nu se măsoară în aplauze, ci în emoția cu care pleci acasă. De fiecare dată când vă aud cântând piesele împreună cu mine, simt aceeași bucurie. Mă uit la voi, văd atâtea chipuri, atâtea zâmbete și mă gândesc cât de norocoasă sunt că muzica ne aduce împreună. La Băile Felix a fost una dintre serile acelea în care energia a mers de la scenă spre voi și s-a întors înapoi și mai frumoasă. Pentru câteva clipe, parcă am fost cu toții o singură voce.

Vă mulțumesc că veniți, că îmi cântați piesele, că le simțiți și că îmi oferiți de fiecare dată atât de multă căldură. Plec de la fiecare concert cu inima plină și cu aceeași recunoștință. Ce noroc să pot trăi toate astea împreună cu voi”, a scris Andra pe Instagram.

Așa cum era de așteptat, postarea artistei s-a viralizat rapid și în doar câteva ore a adunat mii de like-uri și zeci de comentarii.

„A fost minunat! Mulțumim pentru energia ta și pentru vocea puternică cu care ne încânți sufletele”, „Ești minunată, superbă, adorabilă, ești totul. Nu cred că există cuvinte suficiente pentru a te descrie cât ești de perfectă”, „O voce de aur”, „Ești cea mai bună” și „Mulțumim pentru energia și pentru vocea minunată cu care ne încânți”, au scris unii dintre fani.

Cu doar câteva ore înaintea mesajului despre concert, celebra cântăreață dezvăluia și când urmează să lanseze noua ei melodie, „Anotimp”, despre care a tot vorbit în ultima perioadă.

„Dacă bucuria ar fi avut niște poze, cred că ar fi arătat fix așa! Am dat de ele prin telefon și n-am vrut să rămână nepostate… Dar bucuria mea cea mai mare vine abia pe 13 august! Lansez, în sfârșit, o piesă pe care o țin la sertar de multă vreme. «Anotimp» e piesa aia, așa, fix pe sufletul meu. Și sper că va fi și pe sufletul vostru! Probabil știți deja despre ce este vorba, că am mai tot postat filmulețe de la clip în ultima perioadă. Eu una abia aștept să-i dați play și să își găsească locul în inimile voastre!

Vă pup tare pe toți și vreau să vă trimit și vouă din energia mea bună din ultimele zile, după două concerte minunate, unul la Chișinău și celălalt de la Băile Felix, pentru care vă mulțumesc tare mult, oameni buni”, a mai scris Andra Măruță pe Instagram.

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