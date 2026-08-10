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„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, au fost identificate persoanele implicate în eveniment, respectiv 7 persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, din comuna Recea-Cristur”, a transmis luni dimineaţă IPJ Cluj, relatează News.ro.
În data de 10 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea formulată de procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej şi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de cele 7 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.
Amintim faptul că medicii care au fost chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Șoferul autosanitarei, care a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.
Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică, după ce ambulanța din Cluj a fost atacată cu topoarele.
De asemenea, ministrul USR al apărării, Radu Miruţă, i-a cerut preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.
Johnny_76 10.08.2026, 10:57
După faptă și răsplată ! Prostia costă! Acum văd pe piele lor ce înseamnă să nu te ducă capul , să crezi tot ce spun unii la fel de ,, îngrămădiți \" pe rețelele sociale !
Mariani 10.08.2026, 11:31
Ar trebui să existe consecințe serioase pentru cei care răspândesc intenționat informații false în mediul online, dar și pentru cei responsabili care refuză să reglementeze și să combată eficient dezinformarea. Internetul nu ar trebui să devină un spațiu în care oricine poate răspândi nestingherit minciuni și informații false, fără nicio responsabilitate.
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