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„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, au fost identificate persoanele implicate în eveniment, respectiv 7 persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, din comuna Recea-Cristur”, a transmis luni dimineaţă IPJ Cluj, relatează News.ro.

În data de 10 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea formulată de procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej şi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de cele 7 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

Amintim faptul că medicii care au fost chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Șoferul autosanitarei, care a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.

Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică, după ce ambulanța din Cluj a fost atacată cu topoarele.

De asemenea, ministrul USR al apărării, Radu Miruţă, i-a cerut preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.







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