Cum se face cafeaua la presa franceză - cum funcționează și care sunt avantajele

Ce este presa franceză

Cafeaua este una dintre cele mai consumate și apreciate băuturi din lume. O bem atât pentru efectul energizant, cât și pentru aromă, gust și pentru starea de confort pe care o poate crea o ceașcă de cafea bine făcută.

Există numeroase moduri de a prepara cafeaua, de la ibric și espressoare automate până la metode manuale destul de simple. Presa franceză face parte din ultima categorie, este ușor de folosit, nu are nevoie de curent electric, capsule sau filtre de unică folosință și poate face o cafea aromată.

Presa franceză este un recipient în formă de cilindru, realizat de obicei din sticlă sau din oțel inoxidabil, prevăzut cu un capac și un piston. În partea de jos a pistonului se află un filtru metalic, al cărui rol este să separe cafeaua lichidă de zaț.

Aparatul mai este întâlnit sub denumirile de cafetieră cu piston, presă de cafea. În esență, toate denumirile se referă la același obiect și la același mod de preparare.

Cum funcționează presa franceză

Principiul după care funcționeză este unul simplu. Cafeaua măcinată este pusă direct în apă fierbinte și lăsată câteva minute. În acest timp, apa preia din cafea substanțele care îi dau gustul, aroma și culoarea.

După încheierea timpului de preparare, pistonul este coborât. Filtrul metalic împinge zațul spre fundul recipientului și îl ține acolo, astfel încât cafeaua să poată fi turnată în ceașcă. Cafeaua se prepară în minutele în care stă în contact cu apa. Pistonul intervine doar la final, pentru a separa lichidul de partea solidă.

Metoda aceasta de a face cafea se numește preparare prin infuzare. Este asemănătoare cu prepararea ceaiului, pentru că ingredientul principal este lăsat un timp în apă, după care este separat de băutură.

Pentru că filtrul presei este metalic, el permite trecerea unei părți din uleiurile naturale ale cafelei și a unor particule foarte fine. Din acest motiv, cafeaua are de obicei o consistență mai bogată și pare mai densă decât cea trecută printr-un filtru de hârtie. Uneori, pe fundul ceștii rămâne o cantitate mică de zaț. Nu este un semn că presa nu funcționează, așa cum putem fi tentați să credem, ci o caracteristică a acestui mod de preparare.

Cum se prepară cafeaua la presa franceză

Cum se prepară cafeaua la presa franceză ( Foto Shutterstock)

Pentru o cană de aproximativ 250 de mililitri, se poate porni de la trei lingurițe de cafea. Dacă se dorește o băutură mai puternică, se pot folosi mai multe lingurițe. Pentru o presă de jumătate de litru, cantitatea se dublează. Aceste cantități sunt orientative, sortimentele de cafea pot avea densități diferite.

Apa se fierbe, apoi se lasă puțin să se liniștească înainte de a fi turnată. Apa trebuie să fie fierbinte, dar nu este nevoie să fie turnată chiar în timp ce clocotește.

Cum faci cafea la presa franceză:

Se pune cafeaua măcinată în presă.

Se toarnă apa fierbinte.

Se amestecă ușor.

Se așază capacul, fără a coborî pistonul.

Cafeaua se lasă aproximativ patru minute.

Pistonul se apasă lent, până când zațul ajunge în partea de jos.

Cafeaua se toarnă imediat în cești.

Timpul poate fi ajustat în funcție de cafea și de preferințele personale.

Dacă băutura este prea slabă, este mai bine să se mărească ușor cantitatea de cafea la următoarea preparare. Dacă este prea puternică sau prea amară, se poate folosi mai puțină cafea ori se poate scurta puțin timpul.

Cafeaua rămasă nu ar trebui păstrată în presă deasupra zațului. Chiar dacă pistonul a fost coborât, lichidul continuă să stea în contact cu cafeaua măcinată, iar gustul se poate înăspri. Dacă nu este consumată imediat, băutura poate fi turnată într-un alt recipient sau într-un termos.

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Ce gust are cafeaua preparată la presa franceză

Cafeaua făcută la presa franceză este cunoscută pentru gustul intens și pentru consistența sa. Filtrul metalic reține zațul, dar permite unei părți din uleiurile naturale ale cafelei să ajungă în ceașcă. Aceste uleiuri contribuie la senzația că este o cafea mai puternică și oarecum mai catifelată.

Presa franceză se potrivește foarte bine cafelelor cu arome de ciocolată, caramel, nuci sau condimente. Pot fi folosite însă și cafele cu note fructate sau florale. Gustul final depinde în primul rând de boabe, de gradul de prăjire, de prospețime și de cantitatea folosită.

Avantajele folosirii presei franceze

Unul dintre cele mai mari avantaje este simplitatea metodei. Presa nu conține componente electrice și nu necesită setări complicate. Poate fi folosită oriunde există cafea și apă fierbinte.

Este și o variantă economică. După cumpărarea recipientului, nu mai sunt necesare capsule sau filtre de hârtie. Filtrul metalic poate fi spălat și refolosit o perioadă îndelungată.

Un alt avantaj este libertatea de a adapta cafeaua. Cantitatea, timpul de preparare și sortimentul pot fi modificate ușor. Nu ești limitat la porțiile stabilite de o capsulă sau de programul unui aparat.

Presa permite și prepararea mai multor cești deodată. Un model de jumătate de litru este potrivit pentru două căni, iar unul mai mare poate fi util atunci când cafeaua este pregătită pentru mai multe persoane.

Pentru mulți consumatori, principalul avantaj rămâne însă gustul. Presa franceză oferă o cafea aromată, care păstrează mai mult din caracterul boabelor.

Dezavantajele presei franceze

Metoda are și câteva neajunsuri. Primul este sedimentul. Chiar și atunci când se folosește cafeaua potrivit măcinată, în ceașcă pot ajunge particule fine. Cei care preferă o cafea foarte limpede s-ar putea să nu aprecieze acest lucru.

Curățarea este mai migăloasă decât în cazul unei cafetiere în care filtrul poate fi scos și aruncat. Zațul trebuie îndepărtat din recipient, iar filtrul trebuie spălat bine. Periodic, ansamblul filtrului trebuie desfăcut și curățat, deoarece între componente se pot aduna resturi și uleiuri de cafea. Dacă acestea rămân acolo, pot afecta gustul băuturilor preparate ulterior. Zațul nu ar trebui vărsat în cantități mari în chiuvetă. Nu se dizolvă și se poate acumula în instalație. Este mai sigur să fie aruncat la gunoi sau pus la compost.

Presele din sticlă sunt plăcute vizual și permit observarea preparării, dar se pot sparge și nu păstrează căldura foarte mult timp. Modelele din oțel sunt mai rezistente și izolează mai bine, însă sunt de obicei mai scumpe.

Presa franceză nu este nici cea mai rapidă soluție posibilă. Prepararea durează câteva minute, iar după aceea recipientul trebuie golit și spălat. Pentru cine dorește o cafea imediat, prin simpla apăsare a unui buton, un aparat automat poate fi mai comod.

Cafeaua la presă și colesterolul

Presa franceză nu folosește un filtru de hârtie. Din acest motiv, în băutură rămân mai multe dintre uleiurile naturale ale cafelei. Acestea contribuie la gust și consistență, dar conțin și substanțe precum cafestolul și kahweolul.

Cercetările au arătat că un consum frecvent și ridicat de cafea nefiltrată poate contribui la creșterea colesterolului total și a colesterolului LDL. O analiză a studiilor clinice a observat că acest efect este mai evident în cazul cafelei nefiltrate decât în cazul celei trecute printr-un filtru de hârtie.

Acest lucru nu înseamnă că a bea cafea făcută la presa franceză crește colesterolul într-un mod periculos și nici că metoda trebuie evitată de toată lumea. Este însă un aspect relevant pentru persoanele care beau zilnic cantități mari de cafea nefiltrată sau care au deja colesterolul ridicat.

Cum faci cafea rece la presa franceză

Presa poate fi folosită și pentru cafea preparată la rece. Cafeaua măcinată se combină cu apă rece și se lasă mai multe ore, chiar și peste noapte. Apoi se coboară pistonul, iar băutura se servește simplă, cu gheață sau cu lapte.

În același recipient se poate prepara și ceai din frunze. După infuzare, este bine ca ceaiul să fie turnat într-o cană sau într-un ceainic, deoarece frunzele rămân în apă chiar și după coborârea pistonului și pot da un gust prea amar.

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