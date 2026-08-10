Accidente produse în ultima lună pe Autostrada Soarelui

Iată câteva accidente produse în ultima lună pe A2, conform B365:

Pe 17 iulie, un incident grav s-a produs la km 67, în zona Lehliu-Gară, unde două autoturisme s-au ciocnit, iar unul s-a răsturnat în afara carosabilului. O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite.

Pe 2 august, la km 151, în zona Fetești, patru mașini au fost implicate într-un accident pe sensul spre București. Trei persoane au fost transportate la spital, iar traficul a fost serios afectat.

Un alt accident, produs pe 7 august la km 207, pe sensul spre Constanța, a generat cozi de kilometri la primele ore ale dimineții.

Cel mai recent accident, pe 9 august, a implicat șase mașini în zona Cernavodă, la km 161, provocând rănirea unei persoane și blocarea ambelor benzi pe sensul de întoarcere spre Capitală. Conform sursei citate, șoferii au fost deviați de pe autostradă la Murfatlar.

Măsura luată de polițiști: limitarea vitezei prin antemergător

Polițiștii au limitat viteza cu ajutorul unui antemergător. O autospecială de poliție a fost poziționată pe mijlocul sensului de mers, stabilind un ritm de aproximativ 80 km/h.

„Cam de pe la km 100 se merge cu escortă mașina de poliție. Exact așa: o mașină de poliție merge pe mijlocul sensului cu aprox 80 km/h. Și toată autostrada după ea…”, a declarat un martor din comunitatea online A2 – Autostrada Soarelui.

O măsură similară a fost aplicată și pe Autostrada A1, stârnind reacții puternice din partea șoferilor.

„Foarte bine, așa să facă toată vara, altfel se fac accidente cu 10-20 de mașini implicate!”, a spus un susținător al inițiativei.

Totuși, a existat și tabăra contra, mai scrie B365.

Bucăți de metal periculoase, găsite pe Autostrada Soarelui A2

De asemenea, un avertisment pentru toți șoferii care circulă pe Autostrada A2 a fost lansat de autorități, după ce, în ultima perioadă, mai multe obiecte metalice periculoase, confecționate artizanal, continuă să fie descoperite pe asfalt, punând în pericol siguranța șoferilor. Acestea pot provoca explozii ale anvelopelor sau avarii grave vehiculelor, avertizează DRDP Constanța.

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