Câți bani din bacșișul românilor a încasat statul anul trecut. 21 de lei de la HoReCa la fiecare 100 de lei încasați

Contribuția fiscală a HoReCa: 12,2 miliarde de lei

Industria HoReCa rămâne unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul public, generând în 2025 taxe și contribuții de 12,2 miliarde de lei.

Din această sumă, 584 de milioane de lei provin din impozitarea bacșișurilor – o măsură introdusă pentru a fiscaliza sumele lăsate de clienți angajaților din restaurante și baruri.

Restul contribuțiilor includ taxele pe salarii (5,68 de miliarde de lei), TVA (4,94 de miliarde de lei) și impozitul pe profit (993 de milioane de lei).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii HoReCa au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic, într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească”, a declarat Radu Savopol, președintele organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor.

Bacșișul: o nouă sursă de venit pentru stat

Introducerea taxării bacșișurilor din ianuarie 2023 a adus statului venituri suplimentare considerabile. Anterior, aceste sume circulau în afara sistemului fiscal.

În 2025, încasările din impozitarea bacșișurilor au fost estimate la 584 de milioane de lei, contribuind la bugetul de stat cu o sumă semnificativă.

Deși aceste sume sunt importante, ele reprezintă doar o mică parte din totalul contribuțiilor generate de sector.

Creștere economică, dar profituri în scădere

Deși cifra de afaceri a crescut cu 12% în 2025 față de 2024, depășind rata medie a inflației de 7,3%, profitul net al companiilor HoReCa a scăzut considerabil.

Dacă în 2024 profitul net era de 4,17 miliarde de lei, acesta a scăzut în 2025 la 3,54 de miliarde de lei, reducând marja de profit a sectorului de la 8% la doar 6%.

În cazul barurilor, profitabilitatea a scăzut chiar mai mult, ajungând la 4%.

Impactul asupra pieței muncii

Cu toate dificultățile financiare, HoReCa este în continuare un pilon esențial pe piața muncii din România.

În 2025, aproximativ 195.000 de persoane lucrau în acest sector, în creștere față de cele 185.000 de persoane din 2024.

Restaurantele și barurile au fost cei mai mari angajatori, cu 123.000 de locuri de muncă, reprezentând aproape două treimi din totalul forței de muncă.

Dezechilibre în turism

Un alt aspect îngrijorător pentru sector este deficitul în turism. Românii au cheltuit în 2025 aproximativ 9,5 miliarde de euro pentru vacanțe în străinătate, cu 617 milioane de euro mai mult decât în 2024.

În schimb, turiștii străini au lăsat în România doar 5 miliarde de euro, în scădere față de 5,2 miliarde de euro în anul precedent.

Industria ospitalității a demonstrat o creștere economică importantă, însă companiile din acest sector se confruntă cu presiuni financiare semnificative din cauza costurilor crescute și a reducerii consumului.

În ciuda acestor provocări, contribuția fiscală a HoReCa rămâne esențială pentru economia României, generând 21 de lei pentru bugetul public la fiecare 100 de lei încasați.

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