Aflați cu fetele lor într-o escapadă în Italia, țară de care sunt strâns legați și unde și-au cumpărat o casă, Gabriela și Tavi au vizitat Castelul din Loreto. Impresionată de arhitectura locației și de modul în care trecutul se îmbină cu facilitățile moderne, vedeta i-a făcut o propunere surprinzătoare soțului ei.

Gabriela Cristea: „I-am spus lui Tavi că vreau să mă mai mărit o dată cu el”

Cadrul de poveste și priveliștea spectaculoasă au făcut-o pe prezentatoare să se gândească imediat la un eveniment festiv. Când a aflat că spațiul găzduiește deja nunți, ideea unei reînnoiri a jurămintelor de căsătorie a venit de la sine.

Gabi Cristea si Tavi ClondaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„I-am spus lui Tavi că vreau să mă mai mărit o dată cu el. Tot cu el! Doar că… aici. Am reușit să intrăm în Castelul din Loreto, aflat acum în renovare, și cred că imaginile spun mai mult decât aș putea eu povesti. Este genul acela de loc în care istoria nu a fost acoperită, ci pusă în valoare. Vechiul a rămas vechi, cu tot farmecul lui, iar noul a venit discret, cu tot confortul de astăzi. Restaurantul este superb, castelul are o atmosferă incredibilă, iar priveliștea… pur și simplu de poveste”, a transmis Gabriela Cristea pe paginile sale de socializare.

Gabriela Cristea: „Același mire. Aceeași mireasă. Doar decorul îl schimbăm”

Încântată de locație, dar și de punerea în practică a acestei propuneri, Gabriela Gristea a continuat cu detaliile.

„Și pentru că aici se pot organiza deja nunți, evident că imaginația mea a luat-o înainte. Așa că i-am spus lui Tavi: «Eu aș mai face o nuntă cu tine aici». Același mire. Aceeași mireasă. Doar decorul îl schimbăm. Și, între noi fie vorba… la un castel ca acesta, parcă merge și un al doilea «DA». Voi ați mai face o dată nunta cu omul de lângă voi?”, le-a transmis fosta prezentatoare TV urmăritorilor ei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți civil din anul 2015, iar cununia religioasă au organizat-o în vara anului 2019.

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