Internauții le pot urmări experiențele pe rețelele de socializare, pe pagina „Bucurii la țară”, astfel că, sunt la curent cu toate activitățile acestora. Recent, Dana Nălbaru și-a surprins soțul în timp ce încerca să călărească unul dintre caii pe care aceștia îi au în gospodărie.

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„Din când în când îl văd de pe geam pe «terenul de joacă». Asta face un copil. Uitați-l, a dispărut. Dar e pe cal”, spune Dana Nălbaru în videoclipul postat. „Îl bagă în copaci”, explică Dana Nălbaru, în timp ce-și filmează soțul călare.

În cadrul unui interviu, Dragoș Bucur a dezvăluit cum arată o zi din viața lui și a soției, Dana Nălbaru.

„Dimineața mă trezesc în jur de șapte și jumătate sau opt, dacă am stat mai mult seara, merg să dau drumul la animale, închid câinii pentru că am doi care nu se înțeleg cu restul animalelor, strâng bălegarul de la cai, că asta e sarcina mea, dacă mai am timp țesal caii… Apoi fac un tur cu Dana, ne uităm ce s-a mai întâmplat prin grădină, pe la legume. Gătim și mai ieșim prin oraș că au copiii activități. Urmează seara. Avem seri în care doar citim și altele în care ne uităm la seriale și planificăm următoarele vacanțe, plecări ale noastre.

Și mai e un moment important al zilei: cafeaua pe care o bem pe verandă, iar noi avem casa chiar în mijlocul livezii. E cafeaua pe care o bem în liniște, înainte să înceapă tăvălugul”, a povestit Dragoș Bucur.

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