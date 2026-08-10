Canicula continuă în România

România se confruntă în continuare cu temperaturi ridicate, iar valul de căldură se va intensifica în unele regiuni în perioada 10-12 august. Potrivit informării meteorologice, luni, 10 august, canicula va afecta vestul țării, marți, 11 august, vestul, nord-vestul și sudul, dar și local alte regiuni, iar miercuri, 12 august, temperaturile ridicate se vor menține în sud-vest și în extremitatea de sud.

„Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud”, arată ANM.

Temperaturile maxime vor fi, în general, între 30 și 36 de grade Celsius, însă marți, în Câmpia de Vest, acestea vor ajunge la 37… 39 de grade Celsius.

Disconfort termic ridicat și nopți tropicale

Disconfortul termic se va accentua în această perioadă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități luni în regiunile vestice și sud-vestice, marți în special în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul țării.

Nopțile vor fi tropicale pe arii restrânse în vestul și sudul țării. Cele mai ridicate temperaturi minime vor fi în Dealurile de Vest și pe litoral, unde vor ajunge până la 22… 23 de grade Celsius.

Meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică marți, izolat în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar miercuri local în zonele montane, în sud-vest și centru.

În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica temporar în vestul și sud-estul teritoriului, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Căldură extremă, luni, în vestul țării

Pentru luni, 10 august, este valabil un cod galben în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Avertizarea este valabilă în intervalul 10 august, ora 10.00 – 11 august, ora 10.00 și vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33… 34 de grade Celsius în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 35… 36 de grade Celsius în Banat și Crișana.

ANM a emis avertizări cod galben și portocaliu de căldură extremă: în 7 județe temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius la umbră

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, precizează meteorologii.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21… 23 de grade Celsius în Dealurile de Vest.

7 județe trec marți de la cod galben la cod portocaliu de caniculă

Începând de marți, 11 august, situația se schimbă în vestul țării. Pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș a fost emis cod portocaliu, valabil în intervalul 11 august, ora 10.00 – 12 august, ora 10.00.

În aceste județe, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat.

ANM a emis avertizări cod galben și portocaliu de căldură extremă: în 7 județe temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius la umbră

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade Celsius”, transmite ANM. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 19… 21 de grade Celsius.

Cod galben în Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania

Tot marți, între orele 10.00 și 10.00 în ziua următoare, este valabil cod galben pentru Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18… 20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în București

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în perioada 10 august, ora 10.00 – 12 august, ora 21.00. Luni, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 31… 33 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 16… 19 grade Celsius.

Marți, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va ajunge la 35… 36 de grade Celsius, iar minima va fi de 17… 20 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări spre sfârșitul intervalului. Rafalele vor ajunge la 35-40 km/h.

Miercuri, până la 34 de grade Celsius în Capitală

În intervalul 12 august, ora 9.00 – 12 august, ora 21.00, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă va fi de 32… 34 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări, cu rafale de 35-45 km/h.

Pentru București, în perioada 10 august, ora 10.00 – 12 august, ora 21.00, este în vigoare o informare meteorologică privind canicula, temperaturile deosebit de ridicate, disconfortul termic ridicat și nopțile tropicale. În plus, în intervalul 11 august, ora 10.00 – 12 august, ora 10.00, Capitala va fi sub cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

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