Despre țânțari și ciupiturile lor

În România trăiesc mai multe specii de țânțari, însă diferențele dintre ele sunt greu de observat. Unul dintre cei mai răspândiți este țânțarul comun, Culex pipiens, prezent în aproape toată Europa. Se adaptează foarte bine la mediul urban și își poate depune ouăle în apele stătătoare, în butoaie, găleți, recipiente uitate prin grădină, subsoluri inundate, guri de scurgere, șantiere, bazine decorative sau tăvițele ghivecelor. Este activ mai ales seara și noaptea.

Alături de țânțarii locali, în România este deja stabilit și țânțarul-tigru asiatic, Aedes albopictus, recunoscut după corpul închis la culoare și dungile albe. În zonele umede, rurale sau apropiate de bălți și lunci se mai întâlnesc și alte specii.

Doar țânțarii femelă înțeapă

Femelele de țânțari sunt cele care înțeapă, deoarece au nevoie de sânge pentru dezvoltarea ouălor. Masculii se hrănesc cu nectar și alte surse vegetale și nu înțeapă oamenii. Femela localizează o posibilă gazdă urmărind dioxidul de carbon expirat, căldura corpului, mirosurile pielii și alți compuși pe care îi eliminăm în mod natural. De aici și impresia, corectă în anumite situații, că unele persoane atrag mai mulți țânțari decât altele.

În momentul înțepăturii, țânțarul introduce în piele o cantitate mică de salivă, iar organismal uman reacționează la substanțele din această salivă. Așa apar umflătura, roșeața și mâncărimea. Uneori reacția se vede în câteva minute, alteori devine mai evidentă după câteva ore sau chiar a doua zi.

Copiii tind să scarpine înțepăturile mai intens și pot face umflături mai mari. Și adulții pot avea reacții foarte diferite, la unii rămâne doar un mic punct, în timp ce la alții se poate produce o reacție mult mai neplăcută.

Totuși, bâzâitul din apropierea urechii și somnul fragmentat pot deveni mult mai supărătoare decât înțepătura în sine.

Cum poți scăpa de țânțarii din apartament

Cum poți scăpa de țânțarii din apartament (Foto Shutterstock)

Eliminarea țânțarilor din apartament fără insecticide este posibilă, dar funcționează cel mai bine atunci suntem atenți și la alte detalii. Trebuie aflat și cum au intrat, dacă există în locuință sau pe balcon un loc în care se pot dezvolta larve și ce bariere pot împiedica apariția altora.

Plasele de la ferestre și uși

Dintre toate metodele care nu presupun insecticide, plasa bine montată la fereastră este cea mai importantă și cea mai evidentă formă de protecție împotriva țânțarilor. Ea îi împiedică pur și simplu să intre.

Plasa trebuie să acopere complet deschiderea și să nu aibă rupturi, margini desprinse sau spații între ramă și perete. Chiar și o deschidere mică poate fi suficientă. Plasele trebuie verificate în special în colțuri și în jurul mânerelor.

Verifică toate locurile în care poate rămâne apă

Țânțarii nu au nevoie de un lac sau de o baltă mare pentru a se reproduce. Unele specii se pot dezvolta și în cantități mici de apă, dacă aceasta rămâne suficient timp pe loc.

Într-un apartament, sursele sunt adesea banale și ușor de trecut cu vederea.

Tăvițele ghivecelor și măștile decorative în care se strânge apa după udare trebuie golite. Dacă un ghiveci este așezat într-un vas fără gaură de scurgere, apa rămasă la fund poate să nu fie vizibilă. Din când în când, ghiveciul trebuie ridicat și vasul verificat.

Vazele cu flori, recipientele în care sunt ținuți butași la înrădăcinat, micile fântâni decorative și decorațiunile cu apă trebuie curățate regulat.

Pe balcon, apa se poate păstra în suporturi pentru ghivece, stropitori, găleți, jucării, cutii, scrumiere, capace, prelate, mobilier acoperit și chiar în obiecte foarte mici uitate după ploaie.

Nu orice insectă mică din apropierea ghivecelor este țânțar. Musculițele de substrat, întâlnite frecvent la plantele de apartament, sunt mult mai mici și nu înțeapă oamenii.

Uleiurile esențiale și plantele aromatice ca remedii împotriva țânțarilor

Uleiurile esențiale și plantele parfumate sunt enumerate frecvent printre soluțiile naturale împotriva țânțarilor. Unele conțin într-adevăr compuși volatili care pot avea un efect repelent. Citronella, lemongrass, menta, lavanda, eucaliptul, rozmarinul și mușcata parfumată sunt printre cele mai cunoscute exemple.

O plantă de busuioc, lavandă sau mentă așezată pe pervaz poate elibera în aer o cantitate mică de substanțe repelente. Mirosul pe care îl simțim atunci când atingem sau zdrobim frunzele apare tocmai pentru că uleiurile sunt eliberate din țesutul plantei. Totuși, cât timp planta stă neatinsă în ghiveci, concentrația acestor compuși în încăpere poate fi redusă, iar protecția lor poate fi limitată. Chiar și așa, multe persoane folosesc anumite plante pentru a ține la distanță țânțarii.

Descoperă, așadar, care sunt plantele folosite pentru a ține țânțarii la distanță.

Uleiurile esențiale sunt mai concentrate decât plantele din care provin, motiv pentru care efectul lor poate fi mai vizibil.

Unul dintre cele mai cunoscute repelente este uleiul de eucalipt cu lămâie. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au aprobat uleiul de eucalipt ca ingredient eficient în repelentele împotriva țânțarilor. Un studiu din 2014 a arătat că un amestec de 32% ulei de eucalipt cu lămâie a oferit o protecție de peste 95% împotriva țânțarilor timp de 3 ore, arată healthline.com.

Totuși, este bine să fie făcută diferența dintre uleiul esențial obișnuit de eucalipt și produsele repelente formulate cu PMD, un compus asociat eucaliptului-lămâios. Aceste produse sunt realizate și testate în concentrații precise și nu sunt echivalente cu uleiul cumpărat pentru aromoterapie și nici cu frunzele unei plante ținute în casă.

La fel de cunoscut ca repelent natural este și uleiul de citronella, însă asta nu înseamnă că protejează complet împotriva țânțarilor.

Ventilatorul

Un ventilator obișnuit poate fi o metodă utilă de a scăpa de țânțari fără insecticide, mai ales în dormitor. Țânțarii sunt insecte ușoare și nu zboară bine într-un curent de aer suficient de puternic. În plus, ventilatorul împrăștie dioxidul de carbon și mirosurile după care se orientează țânțarii.

Pentru a fi eficient, aerul trebuie să treacă peste zona în care stă persoana, nu doar printr-un colț al camerei. În dormitor, ventilatorul poate fi orientat astfel încât curentul să ajungă de-a lungul patului. Nu trebuie îndreptat spre față și nici setat la o putere prea mare, care provoacă disconfort. Important este să creeze o mișcare constantă a aerului în jurul corpului.

Aspiratorul

Cea mai simplă metodă de eliminare a țânțarilor aflați deja în casă, fără să folosești insecticid, este aspiratorul. Țânțarii se odihnesc frecvent pe pereți, tavan, perdele, în spatele mobilierului sau în colțurile mai întunecate ale camerei.

Aspiratorul permite capturarea lor fără să murdărești peretele și este util mai ales pentru zonele greu accesibile. După aspirare, aparatul poate fi lăsat să funcționeze încă puțin, iar recipientul se golește în exterior.

Cum să tratezi înțepăturile de țânțari

Înțepăturile de țânțar se pot trata acasă în majoritatea cazurilor. Umflătura și mâncărimea apar deoarece organismul reacționează la saliva introdusă de țânțar în piele.

La unele persoane rămâne doar un punct roșu, ușor umflat. La altele, zona se poate înroși mai rău. Reacțiile sunt adesea mai vizibile la copii și la persoanele sensibile la înțepături. De regulă, simptomele se reduc în câteva zile, chiar dacă uneori o umflătură mai mare persistă ceva mai mult.

Primul lucru care trebuie făcut este spălarea pielii cu apă și săpun. Zona se usucă prin tamponare, fără să fie frecată.

Pentru umflătură și mâncărime este utilă o compresă rece. Se poate folosi o cârpă curată, umezită cu apă rece, sau o pungă cu gheață învelită într-un prosop subțire.

Este important ca locul să nu fie scărpinat, chiar dacă mâncărimea este intensă.

Dacă mâncărimea este supărătoare, se poate cere sfatul farmacistului pentru o loțiune calmantă.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE