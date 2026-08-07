Cum pătrunde căldura în încăpere, prin geamuri

Departe de a fi simple bariere transparente, geamurile reprezintă una dintre cele mai active porți de intrare a căldurii într-o locuință, funcționând ca un filtru parțial ce lasă să treacă liber componenta termică cea mai importantă a radiației solare. Procesul se produce prin acțiunea combinată a mai multor factori fizici: radiația solară, conducția termică, convecția aerului, curenții de aer forțați și eventualele spații neetanșate din construcție.

Radiația solară. Sticla blochează doar anumite frecvențe ale radiației electromagnetice, permițând altora să treacă. O parte din această radiație este absorbită de aer și de obiectele din spatele ferestrei, și anume mobilier, pardoseală și pereți, care se încălzesc și cedează, la rândul lor, căldura aerului din încăpere.

Conducția termică. Sticla nu este un izolator termic perfect. Atunci când aerul mai rece sau mai cald vine în contact cu una dintre fețele geamului, căldura se transferă. De exemplu, dacă în interior este aer „cald”, iar afară aer „rece”, energia termică se va transfera de la aerul din interior spre sticlă, iar de acolo spre aerul de afară, potrivit blackgoldexteriors.com. În cazul ferestrelor cu mai multe straturi de geam, între panouri există, de regulă, și un strat de aer, menit să reducă și mai mult conducția. Ferestrele cu geam dublu conduc mai puțină căldură decât cele cu geam simplu, dar conducția contribuie totuși cu 10-25% din căldura totală acumulată.

Convecția aerului. Deși viteza variază considerabil, aerul de afară este, de obicei, în mișcare, dispersând eficient orice masă de aer care ar fi fost încălzită sau răcită prin contactul cu fereastra. Practic, când temperatura aerului ambiant diferă de temperatura sticlei, se creează o sursă continuă de aer mai rece sau mai cald, care alimentează în permanență transferul de căldură. Aerul din interior are o mișcare mult mai redusă, însă convecția are loc, de regulă, și în acest caz.

Curenții de aer forțați. Similar convecției, aerul pus în mișcare artificial, fie printr-un sistem central de climatizare, fie printr-un ventilator, dispersează aerul aflat în contact cu fereastra.

Infiltrările de aer. Ferestrele diferă în privința calității și a durabilității. Când există spații neetanșate sau fisuri în jurul ramelor, garniturilor și feroneriei ferestrelor aerul cald de afară poate pătrunde în interior direct prin acestea, mai ales în timpul căldurii maxime de vară. La ferestrele mai vechi, acest fenomen poate contribui cu 10-20% din căldura acumulată în încăpere. De aceea, montarea corectă și etanșarea corespunzătoare a ferestrei sunt esențiale.

Cele mai eficiente strategii de blocare a căldurii provenite de la ferestre abordează, în primul rând, căldura radiantă, aceasta fiind componenta cea mai importantă, apoi conducția și infiltrarea de aer.

Cum poți să blochezi căldura de la ferestre

Ferestrele sunt principala sursă de disconfort termic, acasă ori la locul de muncă, din cauză că lumina soarelui care pătrunde prin sticlă poate ridica rapid temperatura din interior. Vestea bună este că această problemă poate fi rezolvată cu mijloace proprii, prin metode simple și necostisitoare.

Soluții exterioare (cele mai eficiente)

Umbrirea aplicată pe partea exterioară a geamului este mai eficientă decât cea montată în interior, deoarece blochează radiația solară înainte ca aceasta să treacă prin sticlă și să se transforme în căldură captivă. Iată care sunt cele mai accesibile soluții exterioare:

Copertine exterioare

Copertinele fixe sau retractabile montate peste ferestre blochează lumina solară directă înainte ca aceasta să ajungă la sticlă. Specialiștii în eficiență energetică spun că aceste copertine pot reduce câștigul de căldură solară cu până la 65% pentru ferestrele orientate spre sud și cu 77% în cazul celor orientate spre vest.

Avantaje: sunt cele mai eficiente, iar versiunile retractabile permit pătrunderea soarelui iarna.

Dezavantaje: sunt scumpe, pot necesita instalare profesională și nu se pretează la orice locuințe.

Jaluzele exterioare sau rulouri

Jaluzelele rulante montate pe exteriorul ramelor ferestrelor blochează radiația solară, permițând totodată o anumită trecere a luminii vizibile și a aerului prin materialul cu ochiuri. Sunt disponibile în diverse grade de opacitate (5%, 10%, 15% deschidere), pentru a echilibra blocarea căldurii cu vizibilitatea. Sunt recomandate pentru ferestre mari și terase, care sunt expuse spre vest.

Avantaje: blochează majoritatea căldurii, păstrând totodată o parte din vizibilitate; ușor de utilizat.

Dezavantaje: reduc lumina naturală, iar montarea exterioară poate necesita găurirea pereților.

Arbori și amenajări peisagistice

Arborii foioși plantați pe partea de sud și de vest a casei oferă umbră densă vara și permit trecerea razelor solare pe timpul iernii. Un coronament matur poate bloca 60-90% din radiația solară înainte ca aceasta să ajungă la casă, iar arborii plantați strategic pot reduce costurile cu aerul condiționat cu 15-35%. Acești arbori sunt recomandați pe termen lung, deoarece au nevoie de 5-15 ani pentru a ajunge la maturite.

Avantaje: cresc valoarea proprietății și sunt benefici pentru mediu.

Dezavantaje: durează ani până ating dimensiunea eficientă; necesită spațiu în curte și întreținere.

Alte soluții de blocare a căldurii la geamuri

Pe lângă soluțiile exterioare, există și câteva metode aplicabile direct la interior, care pot reduce semnificativ căldura pătrunsă prin ferestre. Foliile reflectorizante, draperiile opace și termice, precum și jaluzelele oferă un anumit grad de protecție, ușor de adaptat bugetului și nevoilor tale.

Folie reflectorizantă sau Low-E

Folia care reduce căldura se aplică direct pe suprafața interioară a sticlei. Aceasta reflectă radiația solară înapoi spre exterior, permițând totodată trecerea luminii vizibile. Foliile moderne vin într-o gamă variată de nuanțe, de la invizibile, la cele cu aspect de oglindă. Cele mai performante folii blochează până la 78% din căldura solară, respingând în același timp 99% din radiațiile UV. Specificație-cheie de urmărit: TSER (Total Solar Energy Rejected – energia solară totală respinsă). Cu cât TSER este mai mare, cu atât folia blochează mai multă căldură. De exemplu, un TSER de 50% sau mai mare este considerat bun, iar unul de peste 65% este excelent. Această folie este recomandată pentru orice fereastră expusă la soare.

Avantaje: cost redus, instalare ușoară, la îndemâna oricui; nu întunecă semnificativ încăperea și are efect permanent, fără intervenție.

Dezavantaje: poate anula garanția ferestrei, unele folii sunt vizibile din exterior și sunt mai puțin eficiente decât soluțiile exterioare.

Draperii opace și termice

Cu o căptușeală albă sau reflectorizantă, draperiile termice reduc aportul de căldură prin reflectarea luminii solare înapoi spre fereastră, în timp ce materialul din care sunt fabricate creează o pernă de aer izolantă între geam și încăpere. Sunt recomandate mai ales pentru dormitoare, unde au dublu beneficiu: blocarea luminii și reducerea căldurii. Trebuie montate cât mai aproape de fereastră și astfel încât să ajungă sub pervaz, pentru a reduce la minimum circulația aerului în spatele lor.

Avantaje: instalare simplă, nu necesită modificări, reduc zgomotul și lumina.

Dezavantaje: trebuie ținute trase pentru a fi eficiente (încăperea devine întunecată) și sunt mai puțin eficiente comparativ cu soluțiile exterioare, deoarece soarele a pătruns deja în încăpere.

Jaluzele celulare (tip fagure)

Jaluzelele celulare captează aerul în celule în formă de fagure, care izolează împotriva transferului de căldură. Versiunile cu celulă dublă oferă o izolare superioară față de cele cu celulă simplă. Sunt cel mai eficient tratament interior pentru blocarea căldurii, întrucât acționează atât asupra căldurii radiante, cât și asupra celei transmise prin conducție. Sunt recomandate pentru orice încăpere și pot fi utilizate pe tot parcursul anului, deoarece izolează și împotriva frigului.

Avantaje: cel mai eficient tip de jaluzea de interior, funcționează și pe timp de iarnă și sunt disponibile în versiuni cu filtrare a luminii sau complet opace.

Dezavantaje: sunt mai scumpe decât draperiile și pot fi dificil de curățat.

Jaluzele standard

Jaluzelele orizontale sau verticale reduc câștigul de căldură reflectând lumina solară când lamelele sunt închise. Jaluzelele de culoare clară, cu strat reflectorizant, sunt cele mai performante. Aceste jaluzele sunt cel mai des întâlnit tip de tratament pentru ferestre în locuințele de închiriat și oferă o reducere moderată a căldurii. Sunt recomandate deoarece oferă control reglabil al luminii.

Avantaje: sunt ieftine, reglabile și larg disponibile

Dezavantaje: mai puțin eficiente decât draperiile sau jaluzelele celulare, iar spațiile dintre lamele permit trecerea unei părți din căldură

Improvizații și soluții temporare

Când timpul sau bugetul nu permit soluții elaborate, câteva improvizații simple pot atenua disconfortul provocat de căldura pătrunsă prin geamuri. Iată câteva astfel de metode pentru încăperi mai puțin pretențioase, nu pentru utilizare permanentă:

Folie de aluminiu

Lipirea foliei de aluminiu (cu partea lucioasă spre exterior) pe ferestre reflectă aproape toată radiația solară. Este cea mai eficientă soluție, blocând peste 90% din căldură, este la îndemâna oricui, dar și cea mai puțin estetică. Folosește-o ca soluție de urgență în perioadele de caniculă extremă, pe ferestrele care nu sunt vizibile din stradă, aflăm de pe evapolar.com.

Folie cu bule

Pulverizează apă pe sticla ferestrei și presează folie cu bule (partea cu bule spre sticlă) pe suprafața geamului. Aceasta se fixează fără bandă adezivă și creează o pernă de aer izolantă. Permite trecerea unei lumini difuze, blocând în același timp o parte considerabilă din căldură (30-50%). Este ușor de îndepărtat și de reaplicat.

Panouri de carton

Decuparea unor bucăți de carton care se fixează în interiorul ramelor ferestrelor blochează peste 90% din lumină și căldură. Acoperă o parte cu folie de aluminiu pentru o reflexie suplimentară. La fel ca folia de aluminiu, panoul de carton este o soluție de urgență sau temporară, recomandată mai ales pentru încăperile care nu au nevoie de lumină naturală în timpul zilei.

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