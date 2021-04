Cântăreața nu a făcut față prea multe săptămâni competiției „Survivor România” și a fost eliminată. Pe timpul concursului, aceasta s-a împăcat bine cu toți Faimoșii, dar a mai avut și mici discuții, divergențe. Acum a declarat că băieții au dorit să o coopteze rapid în echipa lor, iar unul dintre ei i-a sugerat chiar să facă topless în fața lor. Cântăreața a povestit întreaga scenă și reacția pe care a avut-o.

„Ei și-au dorit să mă coopteze la ei în echipă, erau plini de tot felul de amabilități. Când am intrat în echipă, unul dintre băieți, nu îi voi da numele, a început să-mi sugereze să fac topless de față cu ei, lucru care mi-a stârnit o mâhnire. Eu nu am ajuns în «Survivor România» să mă trag de șireturi cu vreunul dintre concurenți și am încercat să îi pun la punct. Am considerat că, dacă respectul nu se câștigă, se impune și am reușit acest lucru.

Am apreciat amabilitățile lor, ajutorul lor, hrana pe care o aduceau, deși știam că scopul era să mă întoarcă pe mine împotriva Elenei. Am luat partea bună a lucrurilor, însă am ales ideea de forță a fetelor, eu sunt o femeie puternică și independentă. Am ales să fiu de partea Elenei, care mi-a câștigat prietenia în ani de zile, iar relația mea cu ea s-a clădit frumos, în timp, nu a fost o prietenie de conjunctură pentru a mai rămâne o săptămână în acest reality-show. Sunt o persoană corectă și așa voi fi până la capăt. Cel mai misogin băiat din echipă este Culiță, însă cel mai rău om din echipă este Sebastian Chitoșcă”, a spus Andreea Antonescu pentru click.ro.

Andreea Antonescu speră ca Elena Marin să câștige „Survivor România”

Artista o cunoaște pe Elena Marin de ani buni. Cele două au mers chiar și la concerte împreună. Cântăreața a văzut cât de bine se descurcă dansatoarea în concurs și speră ca ea să iasă învingătoare.

„Mi-aș dori să câștige Elena, pentru că a rezistat și a supraviețuit acolo chiar și în momente în care poate nici bărbații n-ar fi rezistat. Este una dintre cele mai bune concurente, aduce multe puncte, este o fire determinată, o fată foarte corectă, cu coloană vertebrală. Ce nu o ajută pe Elena, deși este o mare calitate, este sufletul ei bun. Mi-aș dori să câștige și Moroșanu sau Jador, un om pe care l-am descoperit altfel la «Survivor România» și este una dintre surprizele plăcute ale vieții mele”, a mai dezvăluit cântăreața pentru aceeași sursă.

