Invitată la podcastul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, Andreea Antonescu a vorbit foarte puțin și despre despărțirea de Victor Vrînceanu, bărbatul cu care a făcut cel de-al doilea copil. Concurenta de la „America Express – Drumul Aurului” nu a suferit prea mult în urma separării și este pregătită să își refacă viața oricând.

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, redactorul-șef al publicației CANCAN, trăiau o poveste de dragoste discretă de aproximativ doi ani. Cei doi s-au despărțit recent, la numai trei luni după ce fiica lor a venit pe lume.

La podcast, jumătatea trupei Andre a mărturisit că își dorește și al treilea copil și este pregătită oricând să își refacă viața. Andreea Antonescu mai are o fetiță, pe Sienna, din căsnicia cu Traian Spak. Fostul soț al vedetei locuiește în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a mutat și fiica ei pentru o perioadă. Adolescenta este cu bunica ei în SUA, pentru că și-a dorit să studieze la o școală de acolo.

„Am considerat că suntem mai bine separați. Eu mi-aș mai dori încă un copil. Una peste alta, în viața asta nu te bazezi decât pe tine. Ne naștem singuri și murim singuri”, spune Andreea Antonescu despre despărțirea de Victor Vrînceanu.

Andreea Antonescu a participat la America Express fără să știe că e însărcinată

Când a participat la show-ul de la Antena 1, cântăreața nu știa că este însărcinată. În timpul probelor, ea a consumat alcool, dar și alte chestii precum viermi. Din fericire, sarcina nu a fost afectată în niciun fel, iar Andreea Antonescu a născut o fetiță perfect sănătoasă.

„N-am avut niciun fel de semn. Singura chestie care ni s-a părut ciudată și mie și Andreei era că ne-am îngrășat. Am legat o cămășuță încă de la începutul, la burtă, și am purtat-o și spre final. Atunci nu o mai puteam lega. Am zis: Doamne, dar cât am putut să mă îngraș să mă fac cât malul! Eu mi-am dorit foarte mult să mai am un copil și amândoi ne-am dorit (n.r.: se referă la fostul ei iubit).

Fetița a fost foarte dorită. Atunci a început chinul. Eu am știut ce am mâncat și băut în America Express. Automat, având încredere în medicul meu ginecolog, i-am zis: domnule, am mâncat viermi. Mi-a zis medicul: proteină. Eu mai știu ce Doamne, iartă-mă am mâncat pe acolo… Nu am putut trăi cu conștiința împăcată. Chiar am o fetiță perfectă, a doua fetiță perfectă”, a dezvăluit Andreea Antonescu, potrivit Fanatik.

Urmărește-ne pe Google News

