După despărțirea de Andreea Bălan, George Burcea și-a refăcut viața alături de Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o într-o emisiune de la PRO TV. Relația lor a devenit, odată cu trecerea timpului, din ce în ce mai serioasă, s-au mutat și împreună, fac totul împreună.

Vedeta le-a și cunoscut pe fetițele lui George Burcea cu Andreea Bălan, însă, prima dată, cântăreața a fost deranjată că micuțele petreceau timp în compania actualei iubite a tatălui lor. Acum, invitată în podcastul lui Jorge, Andreea Bălan a vorbit despre fostul soț și relația lui.

Andreea Bălan, mesaj pentru George Burcea: „Îmi doresc chiar să fie fericit!”

„Eu îl apreciez pe George, pentru că există momente în relația voastră când George a fost stâlp. Și sunteți doi oameni responsabili pentru faptele voastre!”, i-a spus Jorge Andreei Bălan, care a reacționat, spunând că îi este recunoscătoare actorului pentru fetițele pe care le au împreună. „E bărbatul cu care am doi copii. Fără el nu aș fi avut aceste fetițe minunate. Sunt foarte recunoscătoare, foarte recunoscătoare!

Îmi doresc chiar să fie fericit! E într-o relație stabilă, nu aș fi vrut să înșire, să vină la fetițe într-o lună cu una, altă lună cu alta, nu! La început mi s-a părut prea repede să introducă… dar acum, pentru că există stabilitate, e minunat! Aceeași persoană tot timpul. E minunat! Și se poartă frumos cu ele!”, a declarat Andreea Bălan, care și-a schimbat părerea despre Viviana Sposub, pe care acum o acceptă alături de fetițele ei.

Recomandări SENTINȚĂ. Un judecător i-a spus lui Daniel Băluță că ocupația sa ca primar nu e „încărcarea rolului instanţelor de judecată cu cereri lipsite de temei” contra jurnaliștilor

„Îți dorești și tu ce are el acum?”, a mai întrebat-o Jorge pe artistă. „Nu știu ce are el acum, că nu cunosc ce are el acuma. Eu cred că el nu e în punctul în care sunt eu ca dezvoltare spirituală și emoțională și atunci eu nu am cum să am ce are el și el ce am eu. Eu am trecut prin mai multe lucruri și după despărțirea de el!”, a mai zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Bălan: „E plecat din țară, s-a mutat în America, își vede fetițele rar”

În același podcast, Andreea Bălan a vorbit și despre procesul pe care îl are acum cu George Burcea. „L-am putut ierta! A fost greu acolo între noi! Sunt unele chestii care nu se știu, deși el a spus tot felul de prostii și eu a trebuit să vin să dezmint, avem și un proces de calomnie pe rol, l-am început acum un an jumate. Doar făcând acest proces el s-a oprit în declarații… spunea numai prostii despre mine. Acuma s-a oprit! Se oprește, opresc și procesul! (…)

Recomandări EXCLUSIV. O româncă a ajuns în comisia nucleară a Statelor Unite. Am vizitat-o pe Raluca Scarlat în California

E plecat din țară, s-a mutat în America, își vede fetițele rar, dar eu în sinea mea l-am iertat, zic eu! Au fost niște chestii grele între noi pentru că a fost acel stop cardiac și în anumite clipe el nu a fost alături de mine și atunci am avut, așa, o durere.

Nu a fost alături de mine! Eu am suferit niște pierderi fizice, emoționale. El nu a înțeles piederea mea fizică dar l-am iertat și i-am iertat pe toți din viața mea pentru că dacă nu ierți, Universul nu îți dă ceea ce tu îți dorești! Tu te înalți în vibrație și tot atragi pe vibrația joasă pe care tu ești. Dacă ierți, începi să crești în vibrație înaltă și vei atrage oameni cu vibrație înaltă, vei atrage oameni buni în viața ta și eu am înțeles lucrul ăsta. Poate și unii prieteni s-au schimbat. Și în relația personală am început să atrag oameni mult mai mișto”, a mai dezvăluit vedeta.

Playtech.ro Ce a pățit Liviu Dragnea la închisoare! Uluitor ce a dezvăluit acum, A PLÂNS des din cauza asta: 'Hăituit'

Viva.ro Daniela Crudu a născut. Primele imagini cu bebelușul i-au topit pe toți. Ce nume a ales bruneta pentru fiica ei

TVMANIA.RO Cum arată Jack Nicholson, la 86 de ani. Detaliul care i-a îngrijorat pe fani, după ultima sa apariție în public

Observatornews.ro Eleva care s-a înecat cu un jeleu la școală, în Cluj, a murit. Copila era internată de 6 zile la spital, asistată de aparate

Știrileprotv.ro Toate semnele arată că a început contraofensiva. Ucraina a spart frontul rușilor la Avdiivka, în premieră

FANATIK.RO Doi tineri americani au rămas cu gura căscată după ce au ajuns la București. Locul care i-a uimit: “Cel mai subestimat oraș”

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Imagini spectaculoase de la nunta actriței Anca Dumitra cu milionarul austriac Manfred Spendier / Foto