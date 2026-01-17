Vineri, 16 ianuarie, Iuliana Beregoi și Andreea Bălan au apărut în emisiunea „La Măruță”, unde au vorbit despre comedia „Un weekend criminal”.

Vedetele antipatice Andreei Bălan

Ulterior, ele au acceptat provocarea Sosurilor Picante. „Care dintre vedetele din România ți se pare cea mai antipatică și de ce?”, a fost întrebată Andreea Bălan, întrebare la care a și răspuns.

„Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”, a explicat cântăreața.

Referitor la Ilona Brezoianu, aceasta a înlocuit-o în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. „A venit în locul meu și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă.”, a spus Andreea Bălan despre Ilona Brezoianu.

Totodată, ea a făcut dezvăluiri și despre nunta cu Victor Cornea, care va avea loc anul acesta: „Locația e stabilită, e undeva pe malul Lacului Buftea, am stabilit florile, aranjamentul, decorul, urmează să facem și degustarea”, a mărturisit Andreea Bălan.

. „Urmează o melodie nouă, este surpriză, el nu o știe. O voi lansa la Sala Palatului și o voi cânta în premieră acolo special pentru el, pe 1 martie. Și apoi poate vom face dansul mirilor pe ea, dacă îi va plăcea piesa. Dacă nu, o să aleagă el piesa”, a mai spus vedeta.

Andreea Bălan a spus lucrurilor pe nume

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Andreea Bălan a adăugat: „Câteodată (nu de des), e bine să spunem lucrurilor pe nume. Ceea ce nu s-a spus cândva, adevărul tot va ajunge la suprafață. Și ceea ce a rămas nespus… își găsește, mai devreme sau mai târziu, timpul potrivit să se audă.

Astăzi am fost la La Măruță și, pentru prima oară, împreună cu @iulianaberegoiofficial , am participat la sosurile picante 🌶️ Am spus unele lucruri… sau poate nu chiar. Cert e că am fost la sosuri picante 😄

Am vorbit și despre filmul lansat în acest weekend — @unweekendcriminal , produs de @catalin.dascalu și @alinatodasca — în care mi-a făcut o deosebită plăcere să joc, într-un rol… de spioană 🕵️‍♀️ 🎬 Mergeți în toate cinematografele din țară să-l vedeți!”.

