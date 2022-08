Când vine vorba despre dietă, Andreea Bălan nu are reguli stricte. Artista mănâncă multe dulciuri, însă bea multă apă, face mult sport și masaj de trei ori pe săptămână. Dintotdeauna ea a avut o siluetă de invidiat și multe femei au fost curioase să afle cum își menține cântăreața silueta.

„Tot mi-ați scris să mă mai îngraș… Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții. Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de trei ori pe săptămână), masaj (de trei ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez.

Am spatele foarte mic. Dintotdeauna am avut așa și 49 de kilograme. Nu mănânci, nu mănânci! Ăsta e secretul!

Când eram mai tânără, la 25 de ani, credeam că nu o să pot duce o sarcină la capăt din cauza durerilor de spate. Fusesem la „Dansez pentru tine” în Mexic și mă durea spatele de la tot ce am făcut acolo… Și am crezut că, din cauza greutății bebelușului nu o să pot duce sarcina la capăt și iată-mă că am făcut două sarcini.

„Am luat 12 kg și în timpul primei sarcini”

Dar și pe prima, când am rămas gravidă, eram așa… un pic speriată. Mi-a fost frică! Bebelușul e greu, știi? Și tot centrul de greutate se schimbă. Am luat 12 kg și în timpul primei sarcini, și în timpul celei de-a doua. Dar iată că dacă vrei, poți!”, a postat ea în social media.

Andreea Bălan se poate considera o norocoasă. După cele două sarcini, ea arată impecabil și și-a recăpătat silueta rapid. Fosta soție a lui George Burcea a luat 12 kilograme în greutate la ambele sarcini. Artista a avut mari probleme când a adus-o pe lume pe micuța Clara, ea fiind la un pas să își piardă viața.

