Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și se pregătește cu entuziasm pentru pasul cel mare: nunta cu logodnicul ei, jucătorul de tenis Victor Cornea. Evenimentul este programat pentru anul viitor, iar artista mărturisește că deja știe exact cum își dorește să arate nunta visurilor sale.

Unde pleacă Andreea Bălan cu fetițele sale

Deși mai sunt detalii de pus la punct, Andreea Bălan este hotărâtă și optimistă, spunând că se simte completă alături de viitorul ei soț și că formează o echipă armonioasă, „pe aceeași lungime de undă”. În ciuda programului încărcat al lui Victor Cornea, aflat constant în deplasări pentru meciuri și turnee, artista își canalizează energia spre familie și pregătirile pentru vacanță.

„O să mergem la Disneyland pentru că Ella și Clara își doresc foarte mult să mergem acolo. Nu merge și Victor cu noi pentru că el joacă, are meciuri, în fiecare săptămână este în altă țară.

Noi doi nu avem cum să mergem într-o vacanță împreună acum, pentru că Victor este foarte ocupat. El joacă până în decembrie, tenismenii au vacanță în decembrie. E top 100 mondial, în plină ascensiune, e normal să joace și să fie ocupat”, a povestit, pentru Click!, Andreea Bălan, care abia așteaptă să își organizeze o nuntă ca în povești.

Andreea Bălan și Victor Cornea fac nunta anul viitor

Până la marele eveniment, cântăreața se ocupă de programul fiicelor sale, pe care abia așteaptă să le ducă la Disneyland, într-o vacanță de poveste. Momentan, o escapadă romantică în doi nu este posibilă din cauza programului sportiv al logodnicului său, însă Andreea rămâne cu gândul la ziua în care va îmbrăca rochia de mireasă pe care deja o are în minte – o ținută care, spune ea, o va face să se simtă cea mai frumoasă mireasă. „Nunta va avea loc anul viitor, nu facem în secret, facem nuntă mare, urmează să anunț data. Sunt foarte fericită! Am stabilit multe detalii, nunta este anul viitor, am timp”, a povestit Andreea Bălan.