Aparent este un caz banal de escrocherie. Abundă instanțele de judecată de dramele unor naivi căzuți în plasa șarlatanilor fără scrupule. În realitate, Costin Oprea – caracterizat drept „escroc și mitoman iscusit” de către procurorul de caz – scoate la lumină o vulnerabilitate uriașă a instituțiilor de forță din România.

S-a infiltrat în poliție cu uniformă cumpărată pe OLX

Absolvent doar de opt clase, Oprea a reușit să se infiltreze în aproape toate structurile poliției. Avea doar 23 de ani și niciun fel de pregătire juridică sau polițienească. A avut nevoie doar de uniformă, stație Motorola, girofar și cătușe cumpărate de pe OLX și de un pistol Glock, luat de pe piața neagră, ca să câștige încrederea și apreciarea polițiștilor din Prahova, agenți și ofițeri deopotrivă.

Timp de doi ani polițiștii reali au fost convinși că au de-a face cu un „șmecher” de la București, de la Direcția de Operațiuni Speciale (DOS) sau de la Serviciul de Informații și Protecție Internă (SIPI) – structuri care mai de care mai speciale de care e plină Poliția Română – trimis de șefi să ofere consultanță în cazurile delicate de la Ploiești.

Așa a ajuns Costin Oprea, un terchea-berchea cu opt clase, să participe la percheziții, la razii rutiere, să facă cercetări la fața locului, să audieze ore în șir martori, inclusiv copii, să intervină la scandaluri violente între interlopi și chiar să negocieze eliberarea unei bătrâne sechestrate într-un apartament. Nu participa întâmplător la acțiunile poliției, era chemat special să ofere ajutor atunci când polițiștii reali erau depășiți de situație.

A fost prins târziu, după ce avusese acces la documente secrete ale poliției, iar pe unele chiar le-a fotografiat. Deși are șase capete de acuzare, printre care uzurpare de calități oficiale și înșelăciune în formă continuată, Oprea n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni. A fost reținut în august 2024 și plasat în control judiciar la finele aceluiași ani. Odată ieșit în libertate, „iscusitul mitoman” și-a reluat cariera. De data asta nu s-a mai complicat cu poliția, a decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.

Cum a ajuns Costin Oprea să se infiltreze în Poliție

Costin Oprea a căzut de tânăr în patima jocurilor de noroc. În acest anturaj s-ar fi cunoscut cu un alt tânăr, polițist real, angajat la o secție din Ploiești. Cei doi au legat rapid o prietenie. Aveau același nume și același necaz: datoriile imense din cauza pariurilor. De la acest amic, angajat al Ministerului de Interne, a învățat Costin Oprea dedesupturile meseriei de polițist. S-a echipat cu toate cele necesare, așa cum am precizat mai sus, și a trecut la treabă.

Mai întâi timid s-a inflitrat printre agenții de la rutieră care făceau razii în zona centrală a municipiului Ploiești, la Sala Sporturilor Olimpia. A supravegheat o perioadă să învețe procedura și apoi s-a apucat de treabă. A oprit în trafic șoferi – pe unul chiar de cinci ori – i-a legitimat, le-a percheziționat mașina, le-a verificat lucrurile din portbagaj, fără să ridice nicio suspiciune.

„În perioada toamna anului 2023 – martie 2024, cu cinci ocazii diferite, în timp ce se afla în Parcul Regele Carol I, Sala Sporturilor Olimpia, purtând semne distinctive ale Poliției Române, respectiv stație comunicare emisie recepție Motorola Tetra și vestă inscripționată, și-a declinat în mod mincinos şi fără drept calitatea de polițist, ocazii cu care a efectuat activități specifice profesiei (specializarea poliţie rutieră), respectiv a oprit în trafic, în mod repetat, autoturismul condus de către numitul …, căruia i-a cerut actul de identitate și documentele mașinii, pe care le-a şi analizat, verificându-i și interiorul portbagajului pentru a constata dacă are trusă medicală și triunghi reflectorizant.

În perioada septembrie-noiembrie 2023, cu cinci ocazii diferite, în timp ce poliţişti din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie desfăşurau activităţi specifice privind regimul rutier și-a declinat fără drept calitatea de polițist, având asupra sa elemente distinctive ce ţin de calitatea de poliţist (uniformă de serviciu, cătuşe şi pistol tip Glock şi staţie Motorola Tetra), iar cu aceste ocazii a efectuat activități specifice profesiei de polițist, respectiv le-a solicitat şoferilor opriţi în trafic să-i înmâneze actele de identitate pentru a-i legitima şi totodată, le cerea să-i arate ce bunuri deţin asupra lor sau în interiorul autoturismului.

La data de 13.08.2024, a interceptat un minor de 13 ani, care ar fi condus un autoturism pe drumurile publice, fără permis de conducere, căruia i-a efectuat un control corporal, l-a introdus în autoturismul său, amenințându-l că-i va face dosar penal și că-l va introduce în centrul DGASPC Cireșarii, totodată interogând la fața locului și alte rude de-ale minorului, declinâdu-și în mod fals calitatea de polițist; ”, se arată în actele dosarului, studiate de Libertatea.

Teama de numele Oprea

Când polițiștii reali au început să-și dea coate și să întrebe cine este individul cu care fac echipă, aflau de la unul la altul că este „unul de la București”, de la SIPI, DIPI, DOS. Nimeni nu știa să spună exact de unde a apărut noul coleg, dar teama acută de aceste structuri speciale al MAI i-a pus cu botul pe labe pe toți polițiștii care au avut o umbră de prudență.

În plus, iscusitul mitoman avea și un nume cu rezonanță în MAI. Se potrivea și vârsta, așa că polițitii n-au insistat în verificări de frică să nu afle prea multe, să nu deranjeze epoleți cu stele. Doi ani de zile nimeni nu a verificat dacă tânărul Oprea chiar este cine se spunea că este. Au luat de bună informația venită din neant și așa i-a rămas vorba: „ăla șmecher de la București”.

Acces la dosare și informații secret de serviciu

Exact în această calitate Oprea a ajuns să intre în birourile Poliției din Ploiești fără nicio opreliște. A avut acces la dosare penale, la documente secret de serviciu pentru ca în scurt timp să fie solicitat să participe la intervenții serioase: percheziții, razii, scandaluri cu interlopi și chiar la eliberarea unei persoane sechestrate unde chiar „șmecherul de la București” a fost invitat să poarte negocierile.

„Într-o dată nedeterminată din perioada februarie –martie a anului 2023, sub falsa calitate de poliţist, a intervenit, împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul Secției de Poliţie Nr. 3 Ploieşti, inclusiv cu inculpatul …, care i-a facilitat prezența și intervenția la fața locului, la un conflict între frați, desfășurând activități specifice acestei profesii, având un rol important în aplanarea conflictului respective;

La data de 20.03.2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul Secției de Poliţie Nr. 3 Ploieşti, inclusiv cu …, care i-a facilitat prezența și intervenția la fața locului, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic „sechestrarea unei bătrâne în apartament”, ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de poliţist, a solicitat agresorului să deschidă ușa”, se arată în actele dosarului de urmărire penală.

Doctoriță și studentă la medicină, victimele escrocului iscusit

Această viață paralelă, construită în jurul imaginii unui presupus ofițer de poliție dedicat meseriei, nu era rezultatul unei pasiuni autentice pentru uniformă și nici o simplă joacă sau tentativă de a păcăli sistemul. A fost creată premediat, cu un scop precis: acela de a-i oferi o identitate credibilă, solidă și ușor de susținut, o biografie aparent verosimilă de tânăr ofițer aflat pe o traiectorie profesională promițătoare.

Cariera fabricată era esențială pentru a conferi greutate și legitimitate propriei persoane, fiind gândită special să inspire încredere și să anuleze orice urmă de suspiciune în fața viitoarelor sale victime, sursele lui de venit. În mod particular, imaginea de polițist impecabil a servit drept instrument de convingere în relațiile cu două femei – o doctoriță din Ploiești și o studentă la medicină – de la care a reușit să obțină sume considerabile de bani, peste 60.000 de euro.

Mașini și apartament de lux

Costin Oprea nu avea niciun venit stabil, nu fusese niciodată angajat undeva, nu provenea dintr-o familie bogată și totuși lăsa impresia că este potent financiar. Locuia cu chirie într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din Ploiești, conducea mașini scumpe (pe care le închiria) și se afișa adesea la terase frecventate de oameni cu venituri peste medie.

Banii, deloc puțini, îi făcea din escrocherii, iar victimele sale au fost tinere care i-au crezut povestea atât de bine înscenată sau infractori care aveau nevoie de intervenții pentru a scăpa de probleme în justiție. Evident, aceste servicii extra erau contra cost, iar oamenii aflați la ananghie plăteau mii de euro, așteptând în zadar rezolvarea promisă.

„În luna decembrie 2022, s-a prezentat drept polițist în cadrul IPJ Prahova în fața persoanei vătămate … și profitând de această calitate, i-a promis că-i va obține un raport de expertiză tehnică favorabil, care i-ar fi fost de folos victimei întru-un proces civil aflat pe rol, iar cu această ocazie i-a pretins acesteia suma de 5.000 lei.

În perioada ianuarie-februarie 2023, s-a prezentat drept polițist în cadrul IPJ Prahova în fața persoanei vătămate … și profitând de aceasta calitate, a determinat-o să încheie pe numele său, la diferite intervale de timp, 2 contracte de telefonie mobilă, din care a şi obținut două telefoane mobile, promițând persoanei vătămate că va achita contravaloarea acestora, fără a mai face acest lucru, creându-i astfel un prejudiciu total în valoare de 5461 lei;

În luna august 2024, în mod fals, s-a prezentat drept polițist în cadrul I.P.J. Prahova în fața persoanelor vătămate… și profitând de această calitate, le-a indus în eroare pe acestea, promițându-le în mod mincinos că va media împăcarea între o rudă de-ale lor, care era arestată preventiv într-un dosar de lovire și alte violențe și victimă, determinând persoanele vătămate să-i remită în mai multe tranșe sumele de 20.700 lei și 2600 euro”, sunt acuzațiile din dosar.

Marea lovitură

Marea lovitură, care l-a și adus într-un final în fața instanței de judecată, a dat-o în vara anului 2024. Inventând tot felul de povești, ba că are datorii la cămătari, ba că trebuie să dea mită să nu fie destituit din poliție, ba că are nevoie de bani pentru plata unui avans la apartamentul pe care voia să-l cumpere, Oprea a reușit să stoarcă nu mai puțin de 60.000 de euro de la iubita lui din acea perioadă care habar nu avea că nu este într-o relație cu un polițist, ci cu un mare escroc. A pus mâna până și pe cardul viitorului socru și i-a cheltuit omului peste 700 de euro, fără ca acesta să-și dea acordul.

„În perioada ianuarie 2024 – august 2024, în mod fals s-a prezentat drept polițist în cadrul I.P.J. Prahova în fața persoanei vătămate (concubina sa) și profitând de această calitate, i-a solicitat și a primit de la aceasta sume de bani în lei și euro, prezentându-i ca adevărate diferite situații mincinoase, respectiv i-a solicitat sume de bani pentru a nu fi destituit din funcția de lucrător de poliție, funcție pe care în fapt nu o avea, pentru a plăti avansul la un apartament despre care a promis victimei că îl va achiziționa în numele acesteia în cartierul Mrs Residence, că are presupuse datorii la cămătari care trebuie achitate urgent precum și sub alte pretexte, valoarea prejudiciului estimat fiind de 60000 euro; La data de 15.07.2024 a realizat o tranzacție online, de pe cardul bancar deținut de tatăl concubinei sale, fără a avea consimțământul titularului, către comerciantul Altex, în valoare de 731,34 euro”, se arată în actele dosarului.

Această ultimă tranzacție i-ar fi pus punct carierei sale de escroc. Dar nu pentru mult timp.

Costin Oprea nu s-a împiedicat deloc de dosarul penal în care a și fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești. Este acuzat de uzurpare de calități oficiale în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, instigare la abuz în serviciu, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Dosarul este în primul ciclu procesual la Ploiești.

Cariera de procuror DIICOT și ofițer SRI

Ieșit din arest, la finalul anului 2024, dar sub măsura controlului judiciar, Oprea a decis să evolueze în carieră. A renunțat la funcția de polițist și a decis să se „înscrie” la Institutul Național al Magistraturii (INM) și să se facă procuror DIICOT și apoi ofițer SRI.

Acesta a fost noul scenariu ticluit și vândut fără scrupule altor victime, femei naive care chiar au crezut că sunt într-o relație de iubire cu un tânăr procuror.

Surse judiciare consultate de Libertatea au declarat că succesul lui Oprea a constat în primul rând în modul în care a pus la cale noua sa carieră. Nu le vindea victimelor sale doar povești, ci le implica pur și simplu în viața sa inventată.

Cum și-a convins victimele că este procuror DIICOT

Pe una dintre iubitele a rugat-o să-l însoțească la București, la Institutul Național al Magistraturii, în ziua în care era organizat examenul de admitere în magistratură. S-a ascuns pe holurile instituției cât să pară că participă la concurs, iar după câteva ore și-a chemat prietena să-l ia cu mașina din fața sediului INM pentru că nu găsește transport. Tot atunci a anunțat-o că a trecut cu brio examenul, iar din acel moment este procuror DIICOT.

Unei alte prietene i-a spus că a fost diagnosticat cu cancer la rinichi și are nevoie de o operație pe care o va face la o clinică din Elveția. N-avea cum să nu fie crezut. Doar femeia fusese rugată să vină să-l iar în repetate rânduri din fața Spitalului Floreasca din Capitală unde se tot „trata” pentru boala nemiloasă.

Și-a regizat în cel mai mic detaliu momentul în care urma să le ceară bani grei noilor sale victime. Le-a spus că un necaz nu vine niciodată singur. Atunci când avea cea mai mare nevoie de bani pentru tratamentul din Elveția, dintr-o regretabilă eroare contul său bancar a fost blocat. Așa că partenera sa, o femeie în vârstă de 45 de ani, speriată de cumplitul diagnostic, s-a împrumutat de 190.000 de lei și și-a ajutat iubitul bolnav să plece în Elveția pentru un tratament exclusivist.

Alți 6.500 de euro i-a obținut prin aceleași metode de la cealaltă iubită, o tânără de doar 19 ani. Aceasta și-a convins chiar mama să-i dea banii, dar și bijuteriile valoroase din casă pentru ca viitorul ginere, procuror DIICOT și posibil ofițer SRI, să scape de necazuri.

„Nu era doar o poveste. Ce zicea făcea”

„Discuta în niște termeni extrem de drastici. Trecea de la partea cu problemele financiare temporare, din cauza unor tranzacții cu criptomonede, la chestiuni foarte grave ce țineau de starea de sănătate: că are nevoie de intervenții chirurgicale în străinătate, că a fost diagnosticat cu cancer, că trebuie să meargă de la o clinică la alta, că a fost implicat într-un accident rutier. Era foarte abil. Mergea la Spitalul Floreasca – doar ca să ofere credibilitate – dar el mergea doar în vizită, nu la tratament, apoi chema victima să-l ia de acolo cu mașina. S-a dus la INM, în curtea institutului, a pierdut vremea pe acolo o perioadă, apoi a ieșit și a anunțat că a promovat examenul. Nu era doar o poveste. Ce zicea făcea. Pentru el nu exista limită”, au explicat, pentru ziarul Libertatea, surse judiciare.

De unde își selecta victimele

Ca să-și găsească noi surse de venit, Oprea era șofer de ridesharing în „timpul liber”. Selecta cliente femei, vârsta nu conta, care solicitau curse pe trasee lungi.

„Pe una dintre victime așa a cunoscut-o – au precizat sursele Libertatea – în timpul unei curse Ploiești-Brașov. Până acolo i-a făcut «capul mare». Când l-am prins a doua oară, era în negocieri cu o altă fată, de pe la Cluj, dar n-a apucat să o înșele și pe ea”.

Costin Oprea a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii reali în urma unor percheziții care au fost organizate de IJP Prahova sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, marți, 12 mai. Împreună cu Oprea au fost inculpate alte două persoane, mama sa și un prieten, ambii acuzați de complicitate la înșelăciune.

Ce le-a spus anchetatorilor

Sursele Libertatea au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten.

„A spus că este prea înjositor pentru el să fure. El are alte «skil-uri» (n.r. – priceperi, talente)”. În fața anchetatorilor a mărturisit că singurul lui scop în viață este să facă bani, fiind angrenat în nebunia jocurilor de noroc care i-au adus datorii enorme pe care încearcă să le acopere profitând de naivitatea tinerelor pe care reușește să le înșele cu atâta dibăcie. Știa că va fi prins la un moment dat, „dar nu are o explicație logică pentru care a continuat să facă ceea ce a făcut”, spun sursele Libertatea.

Oprea a fost arestat preventiv și urmează să fie trimis în judecată în al doilea dosar. Pentru faptele sale termenul de prescripție este de opt ani.

