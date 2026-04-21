Celebra cântăreață și jucătorul de tenis și-au unit destinele pe 20 aprilie 2026, la Primăria Voluntari din Ilfov, acolo unde a avut loc cununia civilă. Iar pe 10 mai cei doi vor face cununia religioasă și vor organiza o petrecere de zile mari!

La scurt timp după ce a devenit doamna Cornea, Andreea Bălan a stat de vorbă cu Libertatea despre cununia civilă cu Victor Cornea, dar și despre ce se va mai întâmpla pe 10 mai 2026, în aceeași zi în care are loc și cununia religioasă.

Și, din câte se pare, imediat după ce s-a căsătorit cu jucătorul de tenis, artista și proaspătul ei soț au mers la un restaurant, într-un cadru intim, să sărbătorească alături de cei 25 de invitați.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită.

Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește «Nopți albe» și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, se pare că în aceeași zi în care va avea loc cununia religioasă cu Victor Cornea, Andreea Bălan va lansa videoclipul melodiei „Nopți albe”, în care frumoasa artistă cântă despre povestea ei de iubire.

