„Eu nu mi-am dorit să se ajungă aici. Nu m-am căsătorit în septembrie ca să mă despart în martie. Am făcut nunta și am mers în biserică cu gândul că nu ne vom separa și că vom rămâne împreună până la adânci bătrâneți. Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici.

Nu am putut să vorbesc pentru că nici eu nu știam ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu noi. De o lună să întâmplă lucrul acesta. A existat o situație extrem de dificilă. Pot să spun ceva concret; ne-am separat’, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show, potrivit VIVA!

Cu lacrimi în ochi, artista a povestit toate măsurile pe care le-a luat pentru a-și salva căsnicia, însă soțul ei a refuzat orice soluție de împăcare.

„Eu trăgeam de relație. Am încercat să mă împac. Am încercat să rezolvăm problema. Eu am încercat foarte mult să repar și să fim împreună. Mi-am dorit mult doi copii și mi-am dorit această familie cu el. Ne-am cunoscut la filmările unui videoclip și din prima clipă am știut că el va fi tatăl copiilor mei”, a mai declarat vedeta.

„Inițial am zis că nu vreau nuntă. Poate ani de zile am negat nunta din cauza unor răni de-ale mele din trecut. Pe patul de spital mi-am dat seama că dacă eu aș muri, el nu ar avea acces la anumite lucruri care să aibă grijă de fete. Voiam să fim împreună până la sfârșitul vieții”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan s-ar împăca cu George Burcea dacă el ar vrea

În ciuda a tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, Andreea Bălan se gândește la o posibilă împăcare cu George Burcea. Artista a mărturisit că l-ar primi înapoi doar dacă el își va schimba comportamentul și va fi la fel ca înainte.

„Eu am tot așteptat să-și revină și să vină înapoi. În mintea mea a fost că o să fie bine. El nu-și mai dorește să vină înapoi. E greu că încerc să mă adaptez unei situații pe care nu mi-am dorit-o. El va veni în vizită oricând își dorește. Eu încă am imaginea cu mine intrând în biserică, cu o trenă lungă, și ce minunați eram amândoi.

Mintea îmi joacă feste. Da, dar iertarea asta vine dacă el își dorește să fie ca înainte. Nu are cum să existe o iertare dacă el continuă așa. Eu îmi doresc ca el să-și revină și să fie ca înainte. Eu nu pot să-l țin legat. Dacă el nu-și mai dorește această familie evident că vom ajunge la divorț. Nu poți să stai luni de zile să aștepți pe cineva care nu dă un semn”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show, scrie VIVA!

