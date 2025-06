În vârstă de 40 de ani, Andreea Bălan e una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, e mamă a două fetițe din mariajul cu George Burcea și, în prezent, trăiește o poveste de dragoste cu juctorul de tenis Victor Cornea.

Secretul Andreei Bălan pentru a arăta tânără

Recent, într-un interviu pentru Spynews, Andreea Bălan a fost complimentată pentru silueta ei și aparițiile ei mereu impecabile. Când a fost întrebată dacă a „furat startul” verii prin bronzul pe care îl afișează deja, artista a ținut să clarifice faptul că nu a stat deloc la soare.

Ea a dezvăluit că secretul bronzului său este autobronzantul și că evită expunerea solară, inclusiv în timpul vacanțelor. „Autobronzant. Nu stau la soare, asta vă îndemn și pe voi! Nici în vacanță nu stau la soare. Anul acesta am fost în Australia, și apoi nu am mai avut timp. Probabil în iulie voi pleca cu fetițele la Disneyland”, a declarat Andreea Bălan.

Artista a mai povestit că luna iunie este una foarte solicitantă pentru ea, fiind plină de concerte și proiecte, mai ales că se apropie și ziua ei de naștere, pe 23 iunie. Cu toate acestea, ea nu simte nevoia unei pauze prelungite, reușind să-și gestioneze activitatea astfel încât să combine munca cu relaxarea.

„Luna iunie a fost foarte aglomerată. Am avut concerte, campanii, urmează și ziua mea pe 23 iunie. Eu nu simt nevoia că muncesc, ca să simt apoi nevoia de o evadare. Iar când vreau să plec, pot merge câteva zile cu Victor la turnee, pentru că oricum el este în fiecare săptămână în altă țară, și atunci mă urc în avion, stau 2-3 zile, și pentru mine e ca o vacanță”, a mai spus artista.

Andreea Bălan a subliniat și faptul că evită soarele de aproape 25 de ani, din dorința de a-și proteja pielea. Este convinsă că expunerea directă la razele solare favorizează apariția ridurilor și accelerează procesul de îmbătrânire a pielii, motiv pentru care preferă metodele alternative.

„Statul la soare face riduri. Există un capital de piele care se degradează în timp, așa că trebuie să te protejezi. O piele expusă constant la soare se ridează, se deteriorează, e firesc. Nu am mai stat la soare de 25 de ani, tocmai de aceea nici nu-mi arăt vârsta. Am grijă de pielea mea și, deși am o anumită vârstă, par cu zece ani mai tânără. Nu e nicio problemă, poți avea un ten bronzat și cu o cremă – nu e musai să te expui la soare”, a explicat artista.

Viața personală a Andreei Bălan

Frumoasa cântăreață i-a spus „Da” lui Victor Cornea în decembrie într-un avion care îi ducea spre Laponia, ca urmare a unei surprize pe care sportivul a pus-o la cale alături de o agenție de turism. După ce a întrebat-o pe Andreea Bălan dacă vrea să fie soția lui, atât Victor Cornea, cât și cei prezenți în aeronavă au ciocnit un pahar de șampanie.

Acum, la câteva luni de când s-a aflat că Andreea Bălan și Victor Cornea se vor căsători, artista a oferit câteva detalii despre nuntă. Însă nu prea multe, deoarece se pare că nu au pus la punct tot ce trebuie. Ținând cont că până acum se știa doar că urmează să se căsătorească, de această dată, Andreea Bălan a ținut să precizeze că nunta va avea loc în anul 2026, în primăvară sau în vară, într-o perioadă în care Victor Cornea să nu aibă turnee de tenis și să fie în țară.

„Punem la anul, să am timp să organizez. Va fi primăvara sau vara, vom găsi o săptămână când e mai liber el. Facem în România. Cu prietenii, cu părinții… M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni. Chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a spus Andreea Bălan în cadrul Știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.