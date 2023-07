Andreea Bănică a muncit mult în ultimul an ca să termine hotelul din Eforie Nord, iar acum a simțit nevoia unei vacanțe. Cântăreața a plecat împreună cu soțul ei, fără cei doi copii, în Sardinia. Când se afla într-un magazin de haine, Andreea Bănică a recunoscut vocea unei actrițe celebre de la Hollywood. Când a ridicat privirea, ea a văzut că acolo se afla Michelle Rodriguez, celebră pentru rolul din „The Fast and the Furious”.

„Vai, ce bucurie să mă întâlnesc cu ea în Porto Cervo, în magazin! ? Dacă mă credeți, i-am auzit vocea (eu probam o eșarfă, iar ea pantalonii de pe ea) și am îndrăznit să îi cer să facem o poză ?

Foarte drăguță și amabilă”, a povestit cântăreața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Se pare că fanii au criticat-o dur pe Andreea Bănică, după ce a postat fotografia cu Michelle Rodriguez pe rețelele de socializare. Mulți au considerat o lipsă de respect faptul că artista a ales să poarte ochelari de soare în magazin și mai ales că nu i-a dat jos când a vorbit cu actrița.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

„Fără supărare, dar eu în locul tău îmi dădeam ochelarii jos”, „Ochelarii jos în interiorul clădirilor! Are și ea ochelari de soare, dar știe ce să facă cu ei”, „Ochelarii aceia arată o mare lipsă de respect față de cealaltă persoană. Pe lângă etichetarea persoanei greșite care duce în penibil, și aici, din nou, e o lipsă de respect că nici măcar lucrul acesta nu l-ai făcut corect, dar nici nu corectezi! Oricum, te înțelegem, emoții față de o adevărată vedetă!”, sunt remarcile făcute de urmăritorii Andreei Bănică.

După ce a citit comentariile răutăcioase, cântăreața nu s-a putut abține și le-a răspuns celor care au criticat-o.

„Păi cine a zis că vreau să rămân la «conduită veche»? Poate tu și cea de mai sus! Eu sunt bine așa cu ochelari și cam atât! Codul bunelor maniere este pentru oamenii ca tine, că alții, needucați, care se bagă în seamă aiurea, care vorbesc prost, în plus, fără să le fi cerut cineva părerea! Și ca să închei, nu am întrebat pe nimeni nimic, ci m-am bucurat pentru mine și omul frumos întâlnit, zile senine. Vai, e plin Facebook-ul de «educate» și «educați»”, a replicat imediat Andreea Bănică.

Andreea Bănică are hotel de 4 stele în Eforie Nord

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

Andreea Bănică, talentata cântăreață, a investit și ea într-un hotel de succes, situat în stațiunea Eforie Nord. Proprietatea sa impresionează prin stilul modern și serviciile de calitate, iar oaspeții se pot bucura de facilități de top. Hotelul de 4 stele al vedetei este ales foarte des de turiști. Costul unui studio cu vedere la mare este 675 de lei pe noapte, în luna iulie. Apartamentele sunt pentru 4 persoane, iar prețul pornește de la 1.960 lei pentru două nopți și ajunge chiar și la 2.600 de lei.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Aroganţa VESTIMENTARĂ făcută de Regina Camilla la un eveniment! A atras toate privirile

Viva.ro Drama care l-a marcat pe neurochirurgul Leon Dănăilă. Soția i-a fost alături timp de 46 de ani, dar a murit răpusă de boală

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Orașul din România care a fost construit pe un mare cimitir. Un mormânt misterios, găsit printre blocuri

Știrileprotv.ro Membrii unei familii din SUA au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Femeie strivită în maşină de un brad, smuls de vânt din rădăcină. Soţul aflat la volan încerca să întoarcă maşina, pe Transalpina

Orangesport.ro Le e frică de presă după scandalul cu Becali? Decizie surprinzătoare luată de oficialii Stelei la doar câteva zile de la disputa cu FCSB

Unica.ro Despărțirea momentului în showbizul românesc! Când toată lumea se aștepta la o nuntă, ei și-au spus ADIO! 'Să fie liniște'