Întrebată cât de mult și-a iubit tatăl, Andreea Bănică s-a emoționat profund la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Vedeta a mărturisit că este un subiect foarte sensibil pentru ea și că îi este foarte greu să își aleagă cuvintele. Printre lacrimi, artista a mărturisit că și-a iubit enorm tatăl, chiar dacă a fost bătută în copilărie de el.

„Acum îl iubesc mai mult decât înainte. Enorm, enorm și îl regret enorm. E greu, îmi e greu să vorbesc despre subiectul ăsta. M-a făcut om și am ajuns om, chiar și cu bătăile mele din copilărie. Regret enorm că nu îl mai am și că nu mai e lângă mine, să aibă grijă de mine, să mă poarte peste tot, să mă arate peste tot. Să arate cât de talentată e fata lui. Exact asta spunea: «Copilul meu este cel mai talentat și merită atât de multe lucruri».

În același timp, când eram pe scenă și aveam acea emoție și rușine, era acolo, în fața scenei, pe scaun și îmi spunea: «să vezi tu ce pățești». Aveam emoții mari și nu mai știam să mă controlez, el lucra foarte mult cu mine la acest lucru, la acest aspect. Am avut ani în care l-am urât, îmi doream să nu îl mai am, să nu mai fie lângă mine, să mă lase și să plece. Să plece din viața mamei mele și a surorii mele, deși sora mea se măritase. Sora mea nu a simțit toate aceste lucruri pentru că ea se măritase și nu a știut prin ce am trecut eu și cât de greu mi-a fost. Astăzi, dacă l-aș mai fi avut, aș fi știut să îi pup mâna și să îi mulțumesc.”, a spus Andreea Bănică la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform Kanal D.

În urmă cu ceva vreme s-a aflat că Andreea Bănică a suferit în copilărie, că tatăl ei era violent. „Eu vorbeam mai mult cu tatăl meu, deși era mai dur cu noi. Am învățat foarte multe lucruri de la el, deși am suferit mult acasă. El a ieșit la pensie pe caz de boală și și-a deschis un magazin în colțul străzii, pe care l-a pierdut. A fost sfârșitul pentru el. S-a văzut acasă, pensionat, fără muncă, fără nimic… A început să bea, să facă scandaluri. Am suferit văzându-l pe tata așa.

Nu este ușor pentru copii și pentru soții să vină soțul de prin oraș băut, să înceapă să te bată, să te înjure, să te gonească. Este greu. Dar tata avea și părțile lui bune. El era un tip deschis și ne-a crescut așa, frumos. Dar era dur cu mine. Dacă mergea cu mine la vreun festival sau eveniment unde cântam și lua un pahar de vin, mă făcea de râs, mă jignea în fața tuturor. A fost violent cu toate trei. Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit”, a povestit artista în emisiunea „La Măruță”.

Andreea Bănică și-a pierdut părinții în decursul a doi ani. Lucian Mitrea, soțul ei, a fost cel care a ajutat-o să treacă peste drama trăită.

