În doar trei ani, Andreea Bănică și-a pierdut mama, tatăl și bunicul. Artista și-a petrecut copilăria la Eforie Nord, în casa bunicilor ei. Vedeta își amintește când bunica ei o aștepta să vină acasă de la școală, apoi mergeau împreună să mănânce la restaurantele de autoservire din stațiune. Chiar și acum, Andreea Bănică a păstrat acest obicei și merge să mănânce în aceleași restaurante atunci când ajunge în Eforie Nord.

„Mi-a părut rău că nu i-am avut mai mult timp pe ei, dar și pe părinții mei. Să se poată bucura și ei de copiii mei”, și-a început Andreea Bănică mărturisirile.

Artista a avut o relație mult mai apropiată cu tatăl ei, deși acesta era foarte dur cu cei din familie. Andreea Bănică a vorbit, cu lacrimi în ochi, într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” despre momentele în care tatăl ei avea un comportament violent.

„Eu vorbeam mai mult cu tatăl meu, deși era mai dur cu noi. Am învățat foarte multe lucruri de la el, deși am suferit mult acasă. El a ieșit la pensie pe caz de boală și și-a deschis un magazin în colțul străzii, pe care l-a pierdut. A fost sfârșitul pentru el. S-a văzut acasă, pensionat, fără muncă, fără nimic… A început să bea, să facă scandaluri. Am suferit văzându-l pe tata așa. Nu este ușor pentru copii și pentru soții să vină soțul de prin oraș băut, să înceapă să te bată, să te înjure, să te gonească. Este greu. Dar tata avea și părțile lui bune. El era un tip deschis și ne-a crescut așa, frumos. Dar era dur cu mine. Dacă mergea cu mine la vreun festival sau eveniment unde cântam și lua un pahar de vin, mă făcea de râs, mă jignea, în fața tuturor. A fost violent cu toate trei. Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit”, a povestit artista în emisiunea La Măruță.

De multe ori, Andreea Bănică a fost pusă în situații stânjenitoare din cauza tatălui ei, însă aceasta nu punea la suflet pentru că știa că este bolnav. Bărbatul a murit după ce s-a lovit cu capul de o bordură, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Artista primise vestea dureroasă chiar înainte de a merge la ziua de naștere a lui Liviu Vârciu, sora ei fiind cea care a sunat-o.

„A murit într-un accident. A venit băut de la o întâlnire cu niște bărbați, a venit pe stradă, s-a certat cu cineva și persoana aceea i-ar fi dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. S-a întâmplat asta dintr-un accident, acea persoană n-ar fi recunoscut. A venit salvarea abia a doua oară, n-au vrut să-l ia la spital pentru că era băut, ceea ce e anormal, eu n-am avut putere să mai fac nimic, să scormonesc și să scot la iveală ce s-a întâmplat. Era ziua lui Liviu Vârciu, mergeam la ziua lui, eram îmbrăcată într-o salopetă roșie, mă dădeam cu ruj roșu, eram în fața oglinzii și am fost sunată de sora mea și mi-a spus la telefon”, și-a amintit vedeta.

Andreea Bănică: „Mama s-a îmbolnăvit dintr-odată”

Andreea Bănică ar da orice ca părinții ei să mai fie în viață și să-și cunoască nepoții. Mama artistei s-a stins din viață când ea se afla pe scenă. A făcut tot ce i-a stat în putere să o salveze, însă șansele ca ea să supraviețuiască au fost minime.

„Mama s-a îmbolnăvit dintr-odată, nu a mai putut să înghită, o durea foarte tare. Fuma foarte mult. S-a dus la un control în Constanța și i-a spus că trebuie să meargă la București. S-a operat, am trecut prin multe, chimioterapie, radioterapie. A fost foarte greu un an. Doctorii mi-au zis că are o șansă de viață de cinci ani. Am plâns și m-am dat cu capul de pereți prin spital. Eram terminată. De ce mama mea? Au fost mai puțini ani decât îmi spusese medicul inițial. Eu eram pe scenă cu Cristina (n.r. – Cristina Rus) și o așteptam pe ea de la autografe. Atunci mi-a spus managerul meu că mama a decedat”, a mai povestit artista.

