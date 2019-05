Andreea Bănică, despre cea mai mare spaimă trăită în ultimii ani: „S-a aruncat în piscină și a ieșit cu sânge pe față!”

Jobul de mamă nu e ușor și vine la pachet cu multe provocări. A simțit-o pe propria piele cântăreața Andreea Bănică.

Aflată în vacanță la malul mării cu soțul și Sofia, fetița lor, și însărcinată la acea vreme, artista a simțit că îi fuge pământul de sub picioare când fiica ei s-a accidentat.

„Sofia s-a aruncat în piscină și a ieșit cu sânge pe față și tăiată. Eram la mare, ea făcea niște lucruri pe care le făcea de sute de ori, le-a făcut în compania noastră, sub atenția noastră de o grămadă de ori, dar în momentul acela a vrut să îmi demonstreze ceva, dar s-a zgâriat, s-a tăiat, are un semn de atunci”, ne-a povestit artista.

A ajuns la spital în costum de baie

În numai câteva secunde, groaznic de speriați, Andreea și soțul ei, Lucian, goneau deja spre spital. Îngrijorați pentru starea de sănătate a copilului, cei doi au plecat de la piscină sumar îmbrăcați. „Eu eram însărcinată, am lăsat tot acolo și am plecat doar cu copilul. Am apucat un prosop, eu eram în costum de baie, Lucian în slip și așa am ajuns la spital în Constanța. Se uitau oamenii la noi ca la… Iar copilul meu era plin de sânge. A fost cumplit. Nu a fost foarte grav, dar sperietura noastră a fost foarte mare, nu știam unde s-a lovit, cum a dat cu capul”, a rememorat, pentru Libertatea, Andreea Bănică.

