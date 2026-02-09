Invitată în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Andreea Bănică a lansat un atac direct la adresa fenomenului influencerilor din România, criticând dur ascensiunea rapidă a unor personaje din mediul online pe care le-a numit „pseudo-vedete”. Artista a vorbit deschis despre aparițiile agresive de pe TikTok, despre expunerea excesivă din media și tabloide și despre ceea ce consideră a fi o faimă nemeritată, construită peste noapte.

Cu o carieră de peste două decenii în spate, Andreea Bănică face parte din generația artiștilor pionieri ai industriei muzicale românești. A debutat în 1998, când a pus bazele trupei Exotic – prima formație de fete care a produs un val de schimbare în muzica românească a vremii. Apariția celor trei artiste a marcat un moment de cotitură, deschizând drumul unei noi etape în showbizul autohton.

De atunci, Andreea Bănică a trecut prin numeroase transformări, de la statutul de membră a unei trupe, la cel de artist solo. A reușit să rămână relevantă și să se adapteze constant schimbărilor din industrie, menținându-și poziția prin talent, muncă și perseverență.

Andreea Bănică îi critică pe influenceri

Chiar și așa, artista spune că nu crede în „meseria” de influencer așa cum este ea practicată astăzi. Declarațiile sale vin într-un context în care tot mai mulți creatori de conținut domină spațiul online și ajung să eclipseze, uneori, artiști consacrați care au construit cariere solide în ani de muncă.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi. Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate.

Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică.

În emisiunea online, Andreea Bănică și-a susținut punctul de vedere cu argumente clare, subliniind diferența dintre celebritatea construită prin talent și experiență și notorietatea obținută prin expunere agresivă și strategii de marketing online.

