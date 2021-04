Andreea Bănică, orfană de la 24 de ani. Cântăreața le duce dorul părinților. „Îmi lipsește mult tata”

Andreea Bănică apare mereu pe micul ecran cu zâmbetul pe buze, mereu vorbește despre cariera sa, despre soț și copii și foarte rar aduce în discuție cele mai grele momente din viața sa.

Andreea Bănică și-a pierdut tatăl în 2001. Bărbatul s-a certat cu un vecin care l-a lovit, iar apoi a căzut cu capul de bordură. Cântăreața avea 22 pe atunci.

“Țin minte că, în ziua aceea, eram îmbrăcată în roșu, mergeam la ziua lui Liviu Vârciu. Tata a murit în urma unui accident. Fusese la o onomastică, băuse și s-a certat cu un vecin. I-a dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. Practic l-au lăsat să moară acolo. După înmormântare, la trei zile, a trebuit să urc pe scenă să cânt. Tatăl meu m-a iubit enorm, mă iubea mai mult ca pe sora mea, ea era geloasă. Eu am fost remarcată la 4 ani și jumătate de Adrian Păunescu. Tata m-a dus la el, la Teatrul de vară, și m-a chemat la București. Ne-a îndrumat la Casa Pionierului din Constanța. Îmi lipsește mult tata. Mă bucur că a apucat să vadă că mi-am luat prima mea mașina din banii obținuți din muzică, un Cielo. Își dorea mult să mă vadă realizată”, a povestit Andreea Bănică în emisiunea „La cină”, de la Digi 24.

Artista a avut o relație specială cu tatăl ei, după cum mărturisește chiar ea. Bărbatul a sprijinit-o mereu, însă avea și el problemele lui. Consuma destul de mult alcool. „Eu am avut o problemă, mama mea nu era așa de caldă, iubitoare, eu vorbeam mai mult cu tata. Eu cu tata am vorbit când mi-am început viața sexuală, nu cu mama. După ce tata s-a pensionat pe caz de boală și a deschis un magazin unde vindea diverse, a avut probleme și a pierdut magazinul. Atunci a căzut în patima băuturii. Am suferit mult, pentru că el nu nici nu avea voie să bea alcool, avea diabet. Devenea nervos, recalcitrant. Erau certuri mari în familie. Ar fi avut nevoie de ajutor specializat atunci”, a mai declarat vedeta.

Dezvăluirile Andreei Bănică nu se opresc aici, la doar doi ani, în 2003, cântăreața și-a pierdut și mama. A fost diagnosticată cu cancer esofagian.

„Mama a murit după ce a murit tatăl meu. După doi ani, mama s-a îmbolnăvit de cancer esofagian. A fost cred prima femeie din România care a murit de cancer esofagian. Într-un an s-a stins.

Eram pe val atunci, aveam așa mare succes. Dimineața mă duceam la mama la spital, plângeam, și seara cântam. Am avut noroc cu Lucian, care mi-a fost soț, soră, amant, tot. A avut grijă de mine și de banii mei”, a mai mărturisit artista în aceeași emisiune.

Andreea Bănică e căsătorită din 2008 cu Lucian Mitrea și au împreună doi copii.

