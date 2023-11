Andreea Esca și Alexandre Eram au pus mare accent pe educația copiilor lor. Alexia și Aris Eram au fost la un liceu de prestigiu din București, apoi au studiat la facultate în străinătate. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a vrut să își educe copiii și din punct de vedere financiar, astfel că Alexia a lucrat o perioadă, când era la liceu, într-o cafenea din București. Tânăra era plătită pe oră și lucra doar în weekend pentru a strânge bani de buzunar.

„Mama mereu a vrut să ne învețe cum să câștigăm bani, să știm ce înseamnă asta. Eu am lucrat o lună de zile în weekend-uri la o cafenea, lucram part time, aveam un salariu și atunci mi-am dat seama. Stăteam acolo până făceam eu 80 lei, trebuia să interacționezi cu oamenii, mi se pare o experiență bună, mai ales pentru un copil”, a povestit Alexia la podcastul Giuliei Anghelescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„I-am întrebat pe părinții mei dacă pot să îmi fac un stand de cafea de care să mă ocup eu”

Recomandări SCRISOARE PUBLICĂ ÎN CAZUL GSP-RINGIER. 18 profesori de la Facultatea de Jurnalism atrag atenția că trustul Ringier este într-un „conflict de interese activ”, fiindcă o publicație a sa e membră într-o asociație de lobby a industriei de pariuri

Aris, băiatul vedetei de la PRO TV, are 20 de ani și până acum a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Nu și-a dorit niciodată să fie în centrul atenției, însă de când a participat la America Express – Drumul Soarelui se bucură de o notorietate neașteptată. Băiatul Andreei Esca studiază la o facultate de top din Barcelona, însă a pus bazele și primei lui afaceri. Aris Melkior participă la târgurile organizate de părinții lui și vinde cafele.

„Eu încă sunt la Universitate, încă nu am terminat studiile. Am trei ani și jumătate. Jumătate de an fac studiile online, pentru că dacă ai ceva treabă la muncă… poți să stai să faci online. După ce termin treaba aici o să mă întorc să continui studiile acolo.

„La «Half is free» vine foarte multă lume și vedeam că toți spuneau că acolo cea mai bună e cafeaua. I-am întrebat pe părinții mei dacă pot să îmi fac un stand de care să mă ocup eu. De fiecare dată când e «Half is free» sau alte târguri de-ale lor, eu mă ocup de cafea și patiserie. Eu fac cafeaua și mai am oameni care mă ajută. Nu e mare business, dar e mișto că vorbești cu oameni. Îmi place să bat bonuri”, a povestit Aris la podcastul „Badassmom”.

Recomandări INTERVIU Jurnalista din Afganistan care a dezvăluit valul de sinucideri în rândul femeilor după venirea talibanilor: „Nu au de ales în ce privește felul în care vor trăi”

Alexia Eram e independentă financiar

Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram. Este foarte cunoscută în social media și a muncit mult ca oamenii să o știe datorită muncii sale și nu numelui mamei sale. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, este creator de conținut și câștigă bani frumoși din această meserie. Nu are un job cu program, dar orele de muncă pentru campaniile pe care le filmează se pot întinde pe mai multe zile.

„Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram.

Invitată acum ceva vreme la podcast-ul lui Radu Țibulcă, fiica Andreei Esca a subliniat faptul că de câțiva ani se întreține singură. Tânăra este recunoscătoare părințiilor săi pentru educația pe care i-au oferit-o și modul în care au învățat-o să înțeleagă valoarea banilor. Alexia Eram a demonstrat că poate face orice își propune și nu este un copil de bani gata care nu vrea să muncească.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce am”, a declarat Alexia Eram în cadrul podcastului.