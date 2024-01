Pe Internet circulă mai multe reclame în care Andreea Esca promovează anumite „creme minune”, însă realitatea este alta. Utilizând inteligența artificială și alte tipuri de tehnologie, mai multe firme se folosesc de imaginea vedetelor pentru a-și vinde produsele.

Andreea Esca trage un semnal de alarmă și îi avertizează pe oameni să fie foarte atenți atunci când aleg să facă cumpărături online. Prezentatoarea Știrilor PRO TV mărturisește că produsele recomandate de ea sunt promovate doar pe contul său oficial de Instagram, dar și pe site-urile de încredere.

„În fiecare zi mă sună câte un prieten să-mi semnaleze aceste escrocherii. Nu este nimic adevărat, bineînțeles, dar nu știu cum putem opri toate nemerniciile acestor oameni care profită fără nicio jenă de imaginea noastră și buna credință a cititorilor. Trist, foarte trist.

Eu am mai spus și repet: câtă vreme nu sunt informații apărute pe site-urile PRO TV, AlistMagazine sau conturile mele reale de socializare, nu sunt adevărate! Dar e din ce în ce mai greu să știi și dacă e vorba de un interviu real, deci… suntem într-un mare haos provocat de partea negativă a lumii virtuale”, a declarat Andreea Esca, pentru Actualitate.net.

Și Andreea Marin se confruntă cu aceeași situație

De asemenea, imaginea Andreei Marin a fost folosită pentru promovarea unor produse. Fosta prezentatoare TV speră ca oamenii să nu se lase păcăliți și să aleagă cu grijă atunci când decid să facă cumpărături online.

„Nu am promovat și nici nu voi promova niciodată acest produs. Și foarte bine faceți ca anchetați acest caz, sunt multe firme-fantomă care profită de oameni și le vând toate prostiile. Dacă nu vedeți pe conturile mele oficiale de fb și /sau Instagram, cele cu bifa de oficial, înseamnă ca nu e adevărat. Eu am mai postat și scris despre acest tip de mincinoși”, a declarat Andreea Marin, pentru sursa mai sus-menționată.

Nu este prima dată când Andreea Marin este victima escrocheriilor online. În vara anului trecut, vedeta posta pe rețelele de socializare un mesaj în care își avertiza fanii cu privirile la site-urile fantomă care se folosesc de imaginea ei fără să aibă acordul său.

„Întrucât în ultimele zile am tot primit mesaje în care eram întrebată dacă este adevărată o știre care mă implică și dacă oamenii pot avea încredere în presupusa mea declarație (un fals, în fapt, declarația nu există în realitate) care ar fi îndemnat lumea să investească într-un anumit mod pentru a se îmbogăți (niciodată nu veți auzi o astfel de recomandare din partea mea!), i-am sunat pe colegii de la Digi 24, căci pe platforma lor părea a fi știrea care s-a viralizat, și i-am rugat să lămurim împreună, fiecare pe canalele sale, situația ilegală – căci e vorba de o clonă a site-ului făcută, evident, ilegal, cu știri false – iar adevărul îl găsiți acum în articolul postat azi pe contul meu oficial de facebook. Citiți, vă rog, cu atenție, dați share pentru ca oamenii să afle în număr cât mai mare, și când primiți linkuri asupra cărora aveți îndoieli, nu dați click pe acestea, pot conține viruși care vă pot crea mari probleme! De asemenea, sunt multe site-uri fantoma care folosesc în mod fals imaginea mea pentru a vinde diverse produse, nu le cumpărați, nu va lăsați pacăliți. Cum puteți verifica? Dacă nu gasiti acele produse în postările de pe canalele mele de social media ( Facebook Andreea Marin si Instagram andreeamarinromania, ambele cu bifă albastră care arată ca sunt canale oficiale), atunci nu sunt decât reclame false. Am dat mai multe exemple in fotografii aici, am încercuit sursele false, vedeți stirea adevărată Digi 24 pe contul meu de Facebook Andreea Marin. Atenție, așadar. Un gând bun tuturor!”

