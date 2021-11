Actrița din serialul „Adela” este mama a doi copii sănătoși, însă ea ascuns o situație cu care s-a confruntat în 2018. Pe 17 noiembrie, de Ziua Mondială dedicată copiilor născuți prematur, Andreea Ibacka a povestit cum a fost la un pas să o nască pe Namiko înainte de termen.

Vedeta se află în vacanță, în Malta, când au apărut contracții neașteptate. Soția lui Cabral povestește că personalul medical de pe insulă era tot nepregătit și s-a îngrijorat foarte tare.

„N-am povestit asta atunci, însă în 2018 am fost la un pas de a naște prematur. Aveam 27 de săptămâni de sarcină, un copilaș de aproximativ 1 kg în burtică și eram în ”vacanță” în Malta. Timp de câteva zile am avut contracții aproape fără pauză. Dese, regulate, așa cum nu ți-ai dori să apară înainte de termen. Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzația că aplicația mea de sarcină îmi oferă mai multe informații prețioase decât personalul de gardă cu care am interacționat la „cel mai bun spital privat de-al lor”. Am detaliat deja pe stories, însă rezumând… m-au anunțat că urma să nasc în noaptea respectivă și apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme de sarcină. Pe ieșire „m-au liniștit”, în schimb, spunându-mi că „sunt șanse ca bebelușul să supraviețuiască”.

M-am întors în România și cu multă grijă din partea doctorului meu, cu rugăciuni, cu tratament, cu repaus la pat timp de 6 săptămâni, am născut peste termen (la 41 de săptămâni) o fetiță perfect sănătoasă. Știu, sunt un caz norocos!

Astăzi este ziua internațională a prematurilor, acești mici luptători pentru care greutățile apar încă din primele secunde de viață, odată cu dependența de un incubator, incapacitatea de a respira singuri, greutatea extrem de redusă ș.a.m.d.

Însă foarte greu le este și părinților bebelușilor născuți prematur, care cu siguranță și-au imaginat diferit primele zile alături de puii lor, întâia atingere, primele zâmbete…

Acesta este gândul meu bun pentru familiile ce se confruntă cu această provocare. Dacă vrei să te implici și tu, te rog lasă un mesaj de încurajare la postarea aceasta, iar părinții micuților luptători vor ști că nu sunt singuri în această încercare”, a scris Andreea Ibacka pe una dintre rețelele de socializare.

Ce s-a întâmplat în sala de naștere

Actrița își aduce aminte de momentul în care a născut prima dată. Andreea Ibacka a declarat că ea vorbea încontinuu, în timp ce medicul și asistentele își făceau treaba. De trei ani, Namiko le umple viața părinților ei de bucurie, iar de câteva săptămâni a venit pe lume și băiețelul familiei.

„Îmi amintesc că la prima naștere vorbeam încontinuu… deși nimeni nu mă băga în seama. Normal, în sala de operații fiecare își făcea meseria, doar pe mine mă luase comunicarea. Însă în așteptarea primului scâncet nu mă puteam abține, era modul meu de a-mi gestiona acele emoții uriașe. Curând i-am auzit glasul fiicei mele și parcă totul în jurul meu s-a oprit. Guralivă cum eram în urmă cu doar câteva secunde, mi-am înghițit toate vorbele. Iar când ne-am atins, abia dacă mai puteam să respir. Lacrimile mi-au țâșnit șiroaie și parcă nu i-aș mai fi dat niciodată drumul de lângă mine. Prima atingere este cu adevărat magică și nu se compara cu nimic altceva.

Se împlinesc 3 ani de când mergem mână în mână și știu că așa va fi o viață întreagă. Iar luna trecută, odată cu nașterea băiețelului meu, am mai câștigat 20 de degețele – bombonele, așa că acum mi-am ocupat pentru totdeauna și cealaltă mână. Lumea bebelușilor este un loc mai bun. Și așa ar trebui să se simtă pentru fiecare părinte și fiecare pitic din lumea aceasta. Însă pentru micuții născuți prematur, venirea pe lume e asociată cu foarte multe riscuri. Nici nu pot să-mi imaginez ce este în sufletul părinților lor…

Postând această imagine cu mine și fiul meu nou născut sunt #AlaturiDeMiciiLuptători care sunt încă în spital și merită toată grija și dragostea noastră”, a mai spus soția lui Cabral Ibacka.

