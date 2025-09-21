Andreea Ibacka recunoaște că uneori ea și Cabral au păreri diferite, motiv pentru care nu rare sunt momentele în care izbucnesc mici conflicte, însă, este ceva normal într-un cuplu.

„Nu reușim de fiecare dată să menținem armonie în relație, deci nu puneți presiunea asta pe voi, dar important e să ne concentrăm pe cele bune, să lăsăm de la noi pe rând și să facem lucrurile în interesul familiei, fără să ne punem ambiția personală pe primul plan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ca orice cuplu, eu și Cabral avem diferențe de opinie. În social media, funcționează mai bine ironia, autoironia, prin casă mai dai un ghiont. Glumesc.”, a declarat Andreea Ibacka, pentru WOWbiz.

Recent, Andreea Ibacka a dezvăluit ce beneficii i-a adus faptul că este o persoană cunoscută în showbiz-ul românesc.

„Probabil nu sunt prima care spune asta: atunci când ești celebru, nu mai ai rate la bancă. Mă salută lumea pe stradă, da, mă întreabă de familie ori de sănătate, le sunt ca o vecină simpatică, zic eu. Din exterior, lucrurile se văd diferit. Am muncit foarte mult, constant, iar familia mi-a dat întotdeauna echilibrul necesar, nu-mi amintesc să fi pierdut busola pe traseu. Momentele mele de divă țin câteva minute, preț de o ședință foto sau vreun reel pe Instagram. La bază, tot Cenușăreasa. Știi ce zic, familie mare, responsabilități, timpul liber se împarte între rufe, mâncare, curățenie și facturi.”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Ciao.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE