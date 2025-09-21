Andreea Ibacka recunoaște că uneori ea și Cabral au păreri diferite, motiv pentru care nu rare sunt momentele în care izbucnesc mici conflicte, însă, este ceva normal într-un cuplu.
„Nu reușim de fiecare dată să menținem armonie în relație, deci nu puneți presiunea asta pe voi, dar important e să ne concentrăm pe cele bune, să lăsăm de la noi pe rând și să facem lucrurile în interesul familiei, fără să ne punem ambiția personală pe primul plan.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 9
Ca orice cuplu, eu și Cabral avem diferențe de opinie. În social media, funcționează mai bine ironia, autoironia, prin casă mai dai un ghiont. Glumesc.”, a declarat Andreea Ibacka, pentru WOWbiz.
Recent, Andreea Ibacka a dezvăluit ce beneficii i-a adus faptul că este o persoană cunoscută în showbiz-ul românesc.
„Probabil nu sunt prima care spune asta: atunci când ești celebru, nu mai ai rate la bancă. Mă salută lumea pe stradă, da, mă întreabă de familie ori de sănătate, le sunt ca o vecină simpatică, zic eu. Din exterior, lucrurile se văd diferit. Am muncit foarte mult, constant, iar familia mi-a dat întotdeauna echilibrul necesar, nu-mi amintesc să fi pierdut busola pe traseu. Momentele mele de divă țin câteva minute, preț de o ședință foto sau vreun reel pe Instagram. La bază, tot Cenușăreasa. Știi ce zic, familie mare, responsabilități, timpul liber se împarte între rufe, mâncare, curățenie și facturi.”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Ciao.ro.
