Andreea Ibacka a mărturisit că erau șanse foarte mari să fie smuls acoperișul de pe casă. Mai mult decât atât, în acea seară, Namiko a fost bolnavă, având febră, iar asta a înrăutățit și mai mult starea de spirit a familiei.

Cei doi au fost foarte îngrijorați, însă au încercat să ascundă acest sentiment față de cei doi copii ai lor pentru a nu-i agita. Abia acum Andreea Ibacka a explicat prin ce experiență traumatizantă a trecut.

„În Dominicană, chiar în noaptea uraganului, care a fost un eveniment irepetabil și de nedorit. Mai mult decât aș explica în cuvinte, serios, a fost un pericol real pentru noi și pentru toată lumea de acolo. Adică în noaptea respectivă, când el a atins apogeul, ne-am temut pentru viețile noastre, la propriu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Erau șanse foarte mari să zboare acoperișul casei. Noi eram cu doi copii mici după noi, Namiko chiar avea și febră în seara respectivă.

La un moment dat l-am trimis pe Cabral până în bucătărie să ia un supozitor din frigider și pentru că nu se întorcea suficient de repede și în casă se auzeau geamuri sparte și așa mai departe, am trecut prin niște emoții îngrozitoare”, a povestit Andreea Ibacka pentru ego.ro.

Recomandări Corespondență din Antakya: Furia voluntarilor care n-au mai așteptat ajutorul întârziat al autorităților și au început ei să caute supraviețuitori. „Ştiau că nu sunt pregătiţi! De ce nu au făcut nimic?”

Aceștia s-au asigurat că Namiko și Tiago sunt protejați pe timpul nopții, ba chiar au pus o saltea în geam pentru maximă siguranță.

„Noi am avut noroc că stăteam într-un resort, cumva mai sus față de nivelul râului și față de oraș și cumva așezările fiind și mai distanțate una de cealaltă nu am avut parte de atâtea proiectile, căci până la urmă în oraș orice gunoi lăsat în stradă putea să vină în geam.

Noi am dormit cu o saltea de la un alt pat, ne-am grupat, ne-am restrâns foarte mult și am dormit toți într-un singur pat și am pus cealaltă saltea ca să protejăm practic geamul”, a mai spus Andreea Ibacka.

GSP.RO „Mario Iorgulescu nu va face nici măcar o zi de pușcărie”. Declarație incredibilă, după pronunțarea sentinței de 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Andreea Marin, de nerecunoscut. Schimbarea neaşteptată făcută. Nu mai arată aşa! Foto!

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro Trucul simplu prin care o femeie câştigă 700 de euro, fără să investească nimic. Cu banii, englezoaica a deschis şi o mică afacere

Știrileprotv.ro Clipe de groază la bordul unui avion plin cu pasageri. Mărturii terifiante: „Țipau și vomitau”. Cum a fost evitată o tragedie

FANATIK.RO De unde provin, de fapt, fructele și legumele pe care le mănânci de la Lidl. Anunț important pentru clienți

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2023. Vărsătorii se simt prinși ca într-o capcană în ițele unor relații pe care nu le pot controla și nici coordona

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă