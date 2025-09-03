Andreea Marin a slăbit 5 kilograme, după ce s-a îmbolnăvit. Prin ce a trecut vedeta: „A fost mai neplăcut”

Andreea Marin a demonstrat încă o dată că un stil de viață activ este cheia pentru a arăta și a se simți bine. Deși luna trecută a fost nevoită să ia o pauză după ce a fost infectată cu Covid-19, vedeta a reușit să treacă cu brio peste boală, chiar dacă virusul i-a lăsat câteva semne vizibile: a slăbit cinci kilograme.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin pentru click.ro.

Andreea Marin face sport acasă

Rezultatul este însă spectaculos: fosta prezentatoare TV afișează acum o talie de viespe și o formă fizică de invidiat. Dincolo de efectele bolii, Andreea Marin își menține silueta printr-un program riguros de sport, cu ședințe de Pilates de două ori pe săptămână, alergări pe bandă și antrenamente cu greutăți, toate realizate chiar în sala de fitness amenajată în vila sa.

Vedeta a recunoscut că este „într-o continuă mișcare” și că a găsit în sport nu doar o modalitate de a arăta bine, ci și o formă de echilibru și energie.

