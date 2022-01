Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, vedeta s-a așezat pe canapea și a povestit în fața prezentatorului și camerelor de filmat despre planurile pe care le are în viața profesională. Are multe proiecte în desfășurare încă de la începutul acestui an.

Andreea Marin nu s-a ferit și a vorbit și despre viața ei personală. Simte că anul 2022 a început bine pentru ea și va continua tot așa. A și mărturisit că își mai dorește un copil: „Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără”, a explicat vedeta la PRO TV.

În ceea ce privește nunta cu Adrian Brâncoveanu, vedeta a dat de înțeles că nu are planuri în acest sens. „Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(…) Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (…) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine știe, că îmi doresc să devin din nou mamă”, a spus ea la TV, conform protv.ro.

„Să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească”

„Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mențin tânără, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mamă tânără. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj”, a mai spus Andreea Marin care își dorește cu tărie să devină mamă.

Povestea de dragoste dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Acum ceva vreme, Andreea Marin a spus că e pregătită și pentru al patrulea mariaj. „Nu trebuie să faci paralele și să-ți închipui că dacă nu ți-a ieșit ceva la un moment dat în viață, n-o să-ți iasă niciodată. Da, cred în căsătorie, asta nu înseamnă că alerg după ea. Căsătoria în sine ar trebui să lege oamenii, să se simtă mai responsabili unul pentru celălalt, să pună cărămidă peste cărămidă împreună. Nu e de ajuns s-o prețuiești de unul singur, îți trebuie și un partener pentru asta. Prețuiesc instituția căsătoriei și chiar dacă eu am avut parte de nepotriviri, nu le-aș spune eșecuri, nu înseamnă că o să cad într-un butoi cu melancolie sau să văd dramatică situația”, a spus „Zâna” în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Totodată, Andreea Marin a mărturisit că nu e de acord cu cei ce stau într-un mariaj cu prețul propriei fericiri. „Nu cred în cei ce stau să numere de câte ori se căsătorește cineva. E simplu să judeci de pe margine, ai fost tu în situația lui, în papucii lui? Dacă tu consideri că trebuie să stai nefericit într-o căsătorie doar ca să bifezi numărul 1, e problema ta. Eu gândesc altfel”, a mai susținut ea.

