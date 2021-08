Andreea Marin nu exclude ideea de a ajunge la altar din nou, cu alesul inimii sale, pentru a patra oară! Realizatoarea emisiunii „Nu există nu se poate” de la TVR 2, celebra „Zână a Surprizelor”, acum în vârstă de 46 de ani, i-a declarat-o deschis lui Denise Rifai, în cadrul celor „40 de întrebări”, la Kanal D, care a început al doilea sezon.

„Am avut parte de nepotriviri, nu le-aș spune eșecuri”

Andreea Marin a avut trei mariaje, care nu au rezistat probei timpului: Cristian Gheorghiță (1995-1998), Ștefan Bănică junior (2006-2013), alături de care are o fetiță, Ana Violeta, și Tuncay Ozturk (2014-2017).

Jurnalistă, producătoare, prezentatoare TV și ambasador UNICEF, printre altele, femeia trăiește de șase ani o altă poveste de dragoste, cu Adrian Brâncoveanu, fost consul al României în Libia.

Chestionată dacă s-ar căsători încă o dată, Andreea Marin a răspuns direct. „Nu trebuie să faci paralele și să-ți închipui că dacă nu ți-a ieșit ceva la un moment dat în viață, n-o să-ți iasă niciodată. Da, cred în căsătorie, asta nu înseamnă că alerg după ea. Căsătoria în sine ar trebui să lege oamenii, să se simtă mai responsabili unul pentru celălalt, să pună cărămidă peste cărămidă împreună. Nu e de ajuns s-o prețuiești de unul singur, îți trebuie și un partener pentru asta. Prețuiesc instituția căsătoriei și chiar dacă eu am avut parte de nepotriviri, nu le-aș spune eșecuri, nu înseamnă că o să cad într-un butoi cu melancolie sau să văd dramatică situația”, a răspuns „Zâna”.

„Văd multe femei în România ce duc o viață plângând”

Andreea Marin a mărturisit că nu e de acord cu cei ce stau într-un mariaj cu prețul propriei fericiri. „Nu cred în cei ce stau să numere de câte ori se căsătorește cineva. E simplu să judeci de pe margine, ai fost tu în situația lui, în papucii lui? Dacă tu consideri că trebuie să stai nefericit într-o căsătorie doar ca să bifezi numărul 1, e problema ta. Eu gândesc altfel”, a susținut Andreea Marin.

A fost înșelată în viață, iar femeia de 46 de ani privește cu detașare realitatea: „Pe o scară de la 1 la 10, te doare spre 11. Dacă ești un om puternic, înțelegi situația, pui fiecare personaj din poveste la locul său și îți vezi de drum. Niciun divorț nu este o dramă! Este o realitate. Doi oameni sunt împreună atât timp cât clădesc ceva. Pot fi fericiți separat și pot fi total nefericiți dacă ar sta forțat împreună. Văd multe femei în România care duc o viață plângând, lângă cineva ce nu le aduce nimic bun. Eu am hotărât să fiu fermă. Trăiesc ceva frumos cu cineva, suntem împreună, se întâmplă să nu mai fie așa, ne luăm la revedere”.



PARTENERI - GSP.RO Tragedie în familia lui Emeric Ienei: soția fostului mare antrenor a încetat din viață

Playtech.ro BOMBĂ! Adevărul despre relația dintre Andreea Marin și Ion Țiriac. Zâna a făcut dezvăluiri incredibile

Observatornews.ro A murit și Alexia, fetița dusă în comă la spital după accidentul de la Urişor. Mama ei a sfârșit în ziua tragediei

HOROSCOP Horoscop 25 august 2021. Vărsătorii sunt convinși că au dreptate și că e suficient ca să poată face ce doresc

Știrileprotv.ro Cap al lumei interlope, condamnat la moarte. ”Am cerut o decizie corectă. Vei regreta această decizie tot restul vieții tale”

Telekomsport Şocant! Celebra sportivă a ţării, legată de o bombă care a explodat. Urmări devastatoare. Părinţii ei au murit

PUBLICITATE Benzină, motorină, hibrid sau electrică? Ce fel de mașină ar fi mai potrivită pentru tine