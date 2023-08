Mulți ani Andreea Marin a locuit într-un apartament. Ulterior, ea s-a mutat într-o casă în apropiere de București, în Voluntari, unde se bucură și de o grădină generoasă. Are multe flori, mulți copaci fructiferi, dar și legume și plante aromatice.

Andreea Marin: „Avem și dovleci, ardei, vinete, ceapă, usturoi, rădăcinoase”

A plantat straturi cu roșii, castraveți, vinete, ardei, dovlecei, iar acum se bucură de toate acestea. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a pozat legumele, mândră de grădina ei roditoare. „Roadele noastre, crescute cu apă, soare și dragoste în Grădina cu miresme, fără chimicale, cu gustul legumelor din recolta bunicii de odinioară.

Avem și dovleci, ardei, vinete, ceapă, usturoi, rădăcinoase, plante aromatice, verdețuri de toate felurile, iar fructele românești (mere, caise, cireșe, vișine, căpșunele, mure) și cele exotice sunt la ele acasă la noi (lămâi, măslini, mandarine, rodie)”, a scris Andreea Marin pe Facebook.

Și a continuat: „Câte puțin din fiecare, căci nu avem o grădină mare și am improvizat soluții inedite gândite de noi ca să valorificăm orice loc în mod constructiv, dar e de ajuns pentru noi și cei dragi ce ne calcă pragul.

Am pornit de la busuiocul, pătrunjelul, ardeii și roșiile cherry plantate cu ani în urmă în ghiveci în micul balcon de la bloc, unde stăteam înainte să am șansa de a ne muta din București aici, unde am câștigat un colț de natură, liniște și aer curat. Cu pasiune, dorință și efort, nu există nu se poate!”.

Dieta Andreei Marin

Cura de slăbire este una săracă în calorii, dar cu multe vitamine, minerale, fibre și proteine. „În prezent, din ianuarie, am început o dietă scandinavă numită NUPO – prescurtarea de la Nutritional Powee. (…) E o dietă foarte bogată în nutrienți, minerale, vitamine, fibre, proteine, deși este săracă în calorii, dar cu o mare varietate de feluri de mâncare gustoase ce se pregătesc rapid, în două până la 4 minute, și astfel e ușor de urmat”, a spus aceasta, pentru Viva.

Mâncarea pe care o consumă Andreea Marin este în plicuri, iar acestea se transformă direct în diferite feluri de mâncare. „Conține mâncăruri solide (de exemplu, coucous, risotto, chili fără carne), supe variate care pot conține și carne, dar și numai vegetale, o mulțime de shake-uri gustoase din plante și fructe aromate, dar și dulciuri fără zahăr, cu un îndulcitor pe bază de porumb.

Nu am renunțat sută la sută la nimic, dar am redus zahărul la minimum și carnea înseamnă cam 20 la sută din ceea ce consum”, a mai spus vedeta pentru sursă.

Acum ceva vreme, pe Facebook, vedeta mai dezvăluia: „Adaug mereu salate, legume, supe, ciorbe, ceai. Evit doar ce conține carbohidrați rafinaţi și zahăr, inclusiv fructele prea bogate în zaharuri, în rest am libertate, dar nu pot mânca oricum mult, organismul se reglează tare bine și nu îmi cere prea mult”, a scris Andreea Marin.

