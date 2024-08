După divorțul de Ștefan Bănică jr., Andreea Marin și-a achiziționat casa din Pipera, pe care și-a decorat-o cu accesorii care reflectă personalitatea sa plină de stil. În plus, prezentatoarea emisiunii de succes „Surprize, surprize” are și o grădină pe care de nenumărate ori a numit-o „colț de rai”.

Vedeta are o curte plină de verdeață, organizată pe straturi tocmai pentru a avea cât mai mult spațiu. Are mult gazon, dar și foarte multe flori, mușcate, trandafiri viu colorați, dar și o mică seră cu plante aromatice, cu mărar, busuioc, dar și legume, roșii, dar și fructe. Strugurii s-au copt deja în grădina ei, Andreea Marin i-a cules și s-a mândrit cu ei pe Facebook.

Andreea Marin: „Am reușit să ajung să trăiesc dimineți cu tălpile-n iarbă”

Într-o postare, vedeta a arătat mai multe fotografii cu grădina și roadele sale și a transmis: „Nu am crescut la țară. Și poate tocmai de aceea, am tânjit mereu după vacanțele cu tălpile în țărână, cu natura drept prietenă, cu animale jucăușe alături, toate acestea erau bucuriile fiecărei veri pe care le aveau unii dintre prietenii mei și eu nu.

Nu am copilărit nici într-o metropolă, Romanul meu natal din ținutul Neamțului mă ajută să mă simt că un Nică din Humulești adeseori, îmi oferea normalitatea și copilăria liberă pe care azi cei mici de la oraș nu le mai simt la fel”, a scris ea.

Și a continuat: „Nu aveam gospodăria de azi și nici grădina cu miresme la care am visat și sunt fericită că am reușit să ajung să trăiesc dimineți cu tălpile-n iarbă, joacă alături de prietenii mei pufoși, plăcerea de a culege propriile legume proaspete și de a le simți aromă imediat în bucătăria noastră. Pentru unii, poate toate acestea nu sunt o mare scofală .

Pentru mine, prietenia cu pământul și roadele lui, a stă cu o carte în mână la umbră unui măslin, măr, cireș, vișin, cais, a culege direct din pom mandarine sau rodii, a vedea via cum crește de la an la an, a simți mireasma lavandei, a mentei proaspete sau gustul legumelor, verdețurilor și fructelor autentice de odinioară, crescute fără chimicale, doar cu iubire, grijă, soare și apă, toate acestea înseamnă mult. 🙏 #gradinacumiresme”.

În primăvară, Andreea Marin s-a bucurat și de cireșe din copacul din grădina sa, dar și de fragi și de căpșuni.

Andreea Marin are grijă și de sănătatea sa, pe lângă casa și grădina ei

Anul trecut, Andreea Marin a început transformarea din punct de vedere fizic. După o vizită la medic, vedeta a început să slăbească. „Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: «Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la Surprize, surprize, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus»”, a povestit pentru revista VIVA! vedeta.

A slăbit 13 kilograme cu ajutorul unei diete, iar acum se mândrește că, de fapt, a dat jos 20 de kilograme și are greutatea din liceu. Transformarea vedetei a fost remarcată de toți fanii ei, mai ales că Andreea Marin poartă acum rochii mulate. Având în vedere că are greutatea mult visată, ea a renunțat la dieta dată de nutriționist.

„Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind un kilogram, două maximum. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist. Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață.

Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt, asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!? După aceea, lucrurile s-au așezat, apoi am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe. Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu oi fi făcut eu asta și înainte”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

