Toate creațiile sunt confecționate la patru mâini de fondatorul său Jean-Philippe Clermont, director artistic al mărcii, și de parfumiera Marie Salamagne. Libertatea a aflat secrete ale parfumeriei de nișă chiar de la JeanPhillipe Clermont, aflat la București pentru un workshop.

Libertatea: Praful de stele sau foița de aur de 24 K reprezintă particularitatea parfumurilor dvs. De ce aur și nu alt metal prețios?

Jean Phillipe Clermont : Ideea este că aurul și parfumul au ceva în comun: legătura cu Divinitatea. Etimologia cuvântului parfum este perfumum. La începuturi, preoții foloseau fumul pentru a comunica cu Divinitatea. Iar aurul în aproape toate civilizațiile a fost întotdeauna reprezentarea divinității: Budha este acoperit cu aur, egiptenii, aztecii, mayașii îl foloseau, icoanele ortodoxe au aurul în spatele sfinților, așa că din acest motiv am combinat parfumul cu aurul. Legătura cu divinitatea este motivul pentru care am ales aurul și nu alt metal prețios.

– Ce cantitate de fulgi de aur există în fiecare sticluță de parfum?

– Importantă pentru mine este estetica, nu trebuie să pun nici prea puțin aur, nici prea mult. Trebuie numai să subliniez într-un mod elegant ADN-ul brandului. Măiestria este să creezi produse eterne, fie că e vorba de bijuterii, porțelanuri, cristal, ceasuri. De aceea nu e importantă neapărat cantitatea de aur, nu vă voi răspunde direct câte grame de aur conțin parfumurile. Frumusețea este dată de densitatea fulgilor de aur care se adună pe fundul sticlei. Este și o reprezentare a prafului de stele, a nașterii stelelor. Găsesc că este poetic să creezi o bucată de eternitate. Produsele noastre au un anumit nivel al prețului, aș zice către zona premium. Ne dorim ca oamenii să aleagă parfumurile noastre, să le poarte și să se simtă confortabil.

– Sunt și alte ingrediente ce pot fi combinate cu acest praf de stele?

– Nu, pentru că aurul va rămâne neschimbat pentru totdeauna, este cea mai pură materie prima, este 99,99% pur. Dacă pui o piesă din aur pe masă și o lași timp de 20 de ani, de exemplu, aceasta va rămâne neschimbată. Deci nu am putea să îl combinăm cu alte materiale care se degradează în timp, ci numai cu alcoolul și restul ingredientelor parfumurilor care, de asemenea, rămân neschimbate în timp, nu se alterează.

5 ani a durat drumul de la idee la realizare

– Cât a durat de când primul parfum a parcurs drumul de la idee, la testare și apoi la lansarea în magazine?

– De la ideea inițială până când aceasta a ajuns la maturitate a durat aproximativ 1 an. Apoi, după ce am luat decizia de a o pune în practică, mi-a mai luat cam 1 an să mă întâlnesc cu toți cei implicați: cu parfumieri, cu producători de obiecte din sticlă, cu agenția de design care să mă ajute să concep produsul. Apoi m-am hotărât cu cine voi lucra mai departe. A mai durat apoi circa 2 ani să producem efectiv recipientele de sticlă, care sunt special create, avem linia noastră proprie de producție, la fel și pentru capace. Apoi am lucrat cu Marie Salamagne, parfumierul nostru, timp de cam un an și jumătate pentru primele 5 parfumuri create. Apoi au durat procesele de producție. Trebuie să comanzi produsele, mai este perioada de macerare, îmbutelierea. Apoi urmează ca produsele să ajungă la clienți, care le comandă și cărora le expediezi parfumurile dorite. In total a durat cam 5 ani.

În căutarea fericirii

– Parfumurile vorbesc despre căutarea fericirii. Ce ingrediente folosiți pentru a induce starea de bine?

– White Collection are ca temă căutarea fericirii. Primul parfum este despre căutarea spiritualității, al doilea despre dualitatea și îndoielile pe care le poti avea, obstacolele pe care trebuie să le depășești, și, așa cum ați menționat, ultimul este despre starea de împlinire, de fericire pură șideplină. Ingredientele alese pentru a descrie fericirea, bucuria deplină sunt portocala, câteva acorduri florale, ceara de albine, acea dulceață a nectarului divin pe care îl beau zeii.

– Care sunt tendințele in parfumeria de nișă?

– Nu mă interesează trendurile. Noi avem pur și simplu idei pe care le transformăm în propuneri parfumuri și apoi sperămca oamenii să ne placă creațiile. Dupa ce timp de 4-5 ani au fost foarte apreciate parfumurile grele, dense, am observat că oamenii au nevoie și de nuanțe proaspete, fresh, mai lejere. Și, în ultima vreme, am văzut multe branduri de nișă lansând astfel de parfumuri.

Citește mai multe despre Interviu pe Libertatea.