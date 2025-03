În urmă cu câteva luni s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei în vârstă de 17 ani i s-a confirmat acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

De curând, Andreea Marin și Violeta Bănică au părăsit România pentru câteva zile și au călătorit în America, unde au vizitat facultatea unde tânăra va învăța din toamnă. A avut-o pe mama ei alături, care o sprijină în tot parcursul ei.

Cum arată facultatea unde Violeta Bănică va învăța

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu”, și-a început Andreea Marin confesiunea pe Facebook.

Și a continuat, explicând ce s-a întâmplat în cadrul vizitei, cine le-a prezentat universitatea, dar și dotările unității de învățământ. „Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor.

Natură cât vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră.

Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a mai scris ea pe Facebook, unde a arătat și câteva poze din cadrul universității.

Ce reușită importantă a bifat Violeta Bănică

Violeta, care s-a transformat într-o domnișoară talentată și ambițioasă, continuă să impresioneze prin realizările sale, bifând recent o nouă reușită importantă. Andreea Marin a povestit că Violeta a fost în urmă cu câteva luni în Statele Unite ale Americii, acolo unde a participat la competiția de cultură generală World Scholars Cup. Fiica fostei prezentatoare TV s-a întors acasă cu mai multe medalii.

„Săptămâna ce a trecut a îmbogățit-o cu o experiență ce rar poate fi întâlnită în viață: Violeta a ajuns în SUA cu echipa @isb.romania din care face parte și care s-a calificat la faza finală, internațională, a competiției de cultură generală World Scholars Cup. S-a întors acasă cu 9 medalii de aur și argint la competiția la care au participat peste 3000 de elevi din intreaga lume, a avut și șansa de a vizita universități de top precum Yale, Harvard sau MIT, orașe ca New York și Boston, a fost onorată să poarte steagul României în ziua finală a competiției, reprezentându-și țara – toate acestea și multe altele sunt experiențe de neuitat pentru ea, iar eu le trăiesc prin ea, ca mamă.

Iată rezultatele, mulțumiri pentru susținere și pregătire profesorilor dedicați și colegilor ei de echipă:

– la nivel individual, Violeta a obținut medalii de aur la probele: Writing, Social Studies și Debate și medalii de argint la probele: Challenge – Literatura și Istorie.

• la nivel de echipă, a obținut medalia de aur la Debate alături de colegii săi și au câștigat runda de Challenge.

• ⁠cu medalia de argint pe întreaga competiție, ea s-a calificat în top 10 pe Europa și pe locul 111 în topul mondial, dintr-un total de 3000 de concurenți.

E în an terminal de liceu și mintea ei lucrează în paralel atât pentru examenele de bacalaureat internațional ce o așteaptă curând, cât și pentru admiterea la facultate. Dumnezeu să-ți dea putere și sănătate, copilul meu bun și frumos! ”, a scris Andreea Marin în mediul online.

