Andreea Marin are un motiv în plus de bucurie și mândrie, după ce fiica sa, Violeta Bănică, a aflat că a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Adolescentei, care va împlini 17 ani peste două zile, i s-a confirmat recent acceptarea la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. Violeta va începe studiile din toamna anului 2025, atunci când se va muta din România.

De-a lungul timpului, Andreea Marin a vorbit adesea despre relația specială pe care o are cu fiica sa, punând accentul pe educație și susținând-o în dezvoltarea personală. Violeta a demonstrat de-a lungul anilor o implicare exemplară în proiecte internaționale, iar eforturile ei au dat roade, această realizare fiind o dovadă clară a dedicării sale.

Vestea admiterii a fost primită cu mare entuziasm de Andreea Marin, care a împărtășit momentul emoționant cu admiratorii săi pe rețelele de socializare, alături de un mesaj plin de iubire și mândrie.

„Noaptea trecută, o mare bucurie mi-a umplut sufletul. Ana Violeta Bănică, copil drag, muncitor și cu inima bună, mulțumesc pentru pasiunea, efortul și dăruirea ta”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

Recomandări Avocatul care și-a aruncat pe geam iubita însărcinată a fentat închisoarea pe viață. Justificarea instanței în cazul de omor: „Conflictul a fost întreținut de ambii”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cum a reacționat fratele Violetei, Radu Ștefan Bănică

De asemenea, printre cei care au felicitat-o pe Violeta se numără și fratele ei, Radu Ștefan Bănică, care i-a transmis un mesaj pe Instagram, exprimându-și mândria pentru sora sa: „Sunt mândru de tine!”

Această realizare confirmă devotamentul și ambiția Violetei, reflectând totodată valorile pe care Andreea Marin a dorit să i le insufle fiicei sale. Cu un viitor promițător înainte, Violeta face încă un pas important către împlinirea visurilor sale.

Violeta Bănică a reprezentat România într-un concurs de cultură generală din SUA

Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate vedete din România, trăiește momente de mândrie, dar și de emoție intensă, alături de fiica sa, Violeta. Adolescenta, care s-a transformat într-o domnișoară talentată și ambițioasă, continuă să impresioneze prin realizările sale, bifând recent o nouă reușită importantă.

Recomandări Dezamăgire, disperare și fugă. Cum au decurs ultimele ore ale lui Bashar al-Assad în Siria| VIDEO

Violeta, care își dedică timpul atât educației, cât și proiectelor personale și activităților de voluntariat, a revenit acasă cu mai multe medalii după o experiență semnificativă. Andreea Marin a declarat că este extrem de mândră de fiica sa, dar a recunoscut că o așteaptă o perioadă dificilă, pentru că urmează să susțină examenul de bacalaureat.

Andreea Marin a povestit că Violeta a fost recent în Statele Unite ale Americii, acolo unde a participat la competiția de cultură generală World Scholars Cup. Fiica fostei prezentatoare TV s-a întors acasă cu mai multe medalii.

„Săptămâna ce a trecut a îmbogățit-o cu o experiență ce rar poate fi întâlnită în viață: Violeta a ajuns în SUA cu echipa @isb.romania din care face parte și care s-a calificat la faza finală, internațională, a competiției de cultură generală World Scholars Cup. S-a întors acasă cu 9 medalii de aur și argint la competiția la care au participat peste 3000 de elevi din intreaga lume, a avut și șansa de a vizita universități de top precum Yale, Harvard sau MIT, orașe ca New York și Boston, a fost onorată să poarte steagul României în ziua finală a competiției, reprezentându-și țara – toate acestea și multe altele sunt experiențe de neuitat pentru ea, iar eu le trăiesc prin ea, ca mamă.

Recomandări Susținătorii lui Călin Georgescu pregătesc un „protest pașnic” pe TikTok. „Ieșim și distrugem toate sediile”

Iată rezultatele, mulțumiri pentru susținere și pregătire profesorilor dedicați și colegilor ei de echipă:

– la nivel individual, Violeta a obținut medalii de aur la probele: Writing, Social Studies și Debate și medalii de argint la probele: Challenge – Literatura și Istorie,

• la nivel de echipă, a obținut medalia de aur la Debate alături de colegii săi și au câștigat runda de Challenge.

• ⁠cu medalia de argint pe intreaga competiție, ea s-a calificat în top 10 pe Europa și pe locul 111 în topul mondial, dintr-un total de 3000 de concurenți.

E în an terminal de liceu și mintea ei lucrează în paralel atât pentru examenele de bacalaureat internațional ce o așteaptă curând, cât și pentru admiterea la facultate. Dumnezeu să-ti dea putere și sănătate, copilul meu bun și frumos! ”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News