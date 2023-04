Andreea Marinescu ne-a povestit cum își petrece Paștele în acest an. Prezentatoarea va sta împreună cu familia ei și se vor bucura împreună de această sărbătoare sfântă. Masa va fi plină cu bunătăți, cozonac și ouă roșii.

„Ca în fiecare an, Paștele e în familie. Ne bucurăm unii de ceilalți și stăm împreună la masă”, ne-a răspuns Andreea Marinescu când am întrebat-o cum va petrece Paștele.

Ca în fiecare an, copiii știristei de la PRO TV merg la împărtășit. În perioada sărbătorii Paștelui, Andreea Marinescu are mai multe tradiții pe care le respectă cu sfințenie.

„Copiii merg la împărtășit, în noaptea de Înviere mergem să luăm lumină. Apoi am grijă să roșim ouă împreună și să pregătesc și câteva feluri tradiționale, așa cum am văzut acasă că făceau bunica și mama mea.”

„Poate anul acesta îi conving pe băieți să guste friptura de miel”

Vedeta de la PRO TV este și o foarte bună gospodină, astfel că se ocupă singură de preparatele pentru Paște. Pe masă, Andreea Marinescu va pune drob, cozonac, pască și ouă roșii. Băieții ei nu sunt prea încântați de carnea de miel, iar prezentatoarea speră că la un moment dat aceștia vor fi încântați de acest preparat.

„Ca de fiecare dată nu lipsesc ouăle roșii și drobul, pe care eu îl fac, cozonac, pască și multe verdețuri. Poate anul acesta îi conving pe băieți să guste friptura de miel. Până acum nu am reușit.

Am fost curioși să aflăm care este cea mai frumoasă amintire legată de Paște a Andreei Marinescu, iar ea ne-a răspuns:

„Cea mai frumoasă amintire e cea legată de momentul principal, din seara de Înviere, când tata mă ținea pe umeri la slujbă, luam lumină și mergeam spre casă cu mare grijă să nu se stingă… indiferent de vreme.”

Prezentatoarea de la PRO TV are și o întâmplare amuzantă ce a avut loc de Paște. „Amuzant și nu prea… Într-un an, am roșit foarte multe ouă și eram foarte încântată de cât de frumos au ieșit și ce frumos am lucrat, doar că din 50-60, câte făcusem, doar vreo 5 au fost și fierte cum trebuie. Restul… nu.”

Peste două săptămâni, de 1 mai, Andreea Marinescu știe deja ce va face. Vedeta va fi la muncă, însă speră să facă și un grătar.

„Sărbătorim prin muncă și după cu un grătar pe care punem tradiționalii mici. Sau cel puțin așa sper să facem, un grătar și să mâncăm mici. Vedem dacă ne ajută vremea.”

Andreea Marinescu este foarte bine organizată, astfel că deja știe unde va fi prima vacanță în această vară. Prezentatoarea va merge împreună cu partenerul ei și copiii în Bulgaria, acolo unde obișnuiesc să meargă în fiecare vară.

„O vacanță este deja planificată, da. Cea de la mare, 10 zile într-un loc în care mergem anual cu copiii, în Bulgaria”, ne-a dezvăluit vedeta de la PRO TV.

