Într-un interviu pentru ego.ro, Andreea Perju a mărturisit că a luat decizia să își mute fetele la o școală privată. Mara, fiica cea mare a actriței, învață deja de doi ani la o școală privată, iar din această toamnă va începe să meargă la aceeași unitate de învățământ și fiica ei mai mică.

Vedeta nu a fost deloc mulțumită de situațiile din ultima perioadă, în care elevii au avut de suferit. Andreea Perju mărturiește că atunci când profesorii au decis să facă grevă, copiii au pierdut foarte multe informații, ceea ce le-a îngreuntat procesul de învățare.

„Mara este la privat de 2 ani deja și mă felicit pentru decizia pe care am luat-o! Anul acesta am luat această decizie și pentru Ada. Din toamnă, Ada va intra în sistemul privat. Am fost determinată să fac acest pas pentru că există aceste fluctuații, din păcate, în ceea ce privește învățământul de stat. Am început cu pandemia care, din punctul meu de vedere, i-a dezechilibrat foarte mult pe copii. Am lucrat mult ca să revenim la ceea ce eram înainte, atât cât s-a putut. Acum, cu grevele și tot ce s-a întâmplat, diferența între Mara și Ada a fost că Ada a stat acasă aproape 3 săptămâni, iar Mara a mers la școală în fiecare zi!”

Recomandări Un român moare în fiecare oră din cauza alcoolului. „Cel prins la volan sub influența băuturii este mai degrabă compătimit că a avut ghinion”

Investește foarte mult în educația celor doi copii, astfel că Mara și Ada o răsplătesc cu rezultate foarte bune la învățătură. Andreea este de părere că înainte de lucruri materiale, educația este mult mai importantă pentru copii.

„Mi se pare că, ca și părinte, cel mai important lucru pe care îl pot face pentru copiii mei este să îi ajut și să îi susțin pe partea de educație. Înainte de haine frumoase, vacanțe superbe, mâncat în locuri frumoase, mi se pare că cel mai important este să fac un efort, să fiu atentă și să investesc în educația lor.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Andreea Perju s-a mutat în casă nouă după ce a divorțat

După 13 ani de căsnicie, Andreea Perju și Cristi Donciu au divorțat. Actrița deja s-a mutat într-o casă cu fiicele ei, au pornit o viață nouă. Este fericită pentru a reușit să își cumpere casa mult visată, dar și pentru că fetele sale și-au dorit să se mute. S-a mutat în octombrie în noua locuință, a povestit ce sacrificii a făcut pentru a achiziționa casa. De asemenea, ea a postat primele imagini din noua casă, care momentan nu este mobilată.

Recomandări Conflictul de uzură din Ucraina seamănă tot mai mult cu Primul Război Mondial, iar experții spun că paralela oferă lecții importante

„Viața mea, ca oricare altă viață e un cumul de întâmplări, trăiri, sentimente și dorințe. Pe unele le împărtășesc cu voi, pe altele le țin pentru mine și cei apropiați dar să revenim la dorințe. Mereu am visat să am o casă.

O casă a mea unde să mă simt acasă și, probabil, le-am transmis și fetițelor acest vis că dorințele lor au început să se îndrepte spre asta. N-o să mint, de ani de zile tot strâng, și strâng și iar strâng.”

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Marcel Ciolacu s-a SEPARAT de soția lui. I-a cedat femeii TOTUl în martie 2023

Viva.ro Dureros ce se întâmplă acum cu fosta soție a lui Dem Rădulescu, la 75 de ani. Paula Rădulescu are un mare regret în suflet

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Locul de pe litoralul românesc unde poți avea o vacanță de vis. “Această micuță stațiune are o plajă cu intrarea lină în apă și și un golfuleț superb mai ales pentru priveliște”

Știrileprotv.ro Unul dintre cei mai periculoși interlopi români, reținut după ce și-a bătut socrul. A lovit-o și pe concubina cumnatului său

Observatornews.ro "L-au trântit și tot i-au mai dat!" Filmul atacului sângeros din Săcele, unde un tată a fost omorât cu bestialitate sub privirile soției și ale unui copil de 11 ani

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Soția lui Adrian Mutu dă tonul în modă. Cât costă perechea de blugi cu care a făcut senzație. Mulți români nu câștigă atât