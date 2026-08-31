Andreea Popescu a fost întrebată direct despre Dan Alexa, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Discuția a pornit de la un joc în care influencerița a fost provocată să spună ce persoane a șters sau blocat din lista sa de contacte.
Andreea Popescu a vorbit despre Liviu Vârciu și Mihai Bendeac și a explicat că cei doi au făcut parte din trecutul ei, înainte de căsătorie. Pe bilet se afla și numele lui Dan Alexa.
Întrebată dacă Dan Alexa a fost șters sau blocat din telefonul ei, Andreea Popescu a răspuns sincer:VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 7
„Ne cunoaștem. Suntem prieteni, amici. Amici mici.”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcastului „Măruță și prietenii”.
„Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el?”, a mai întrebat Cătălin Măruță.
„Vai de capul meu.”, a spus ea.
„Ce întrebare tâmpită.”, a spus Cătălin Măruță.
„Haide măi. Nu mai avem, gata?”, a mai spus ea, în cadrul interviului.
Andreea Popescu și-a făcut noi intervenții estetice
Recent, Andreea Popescu s-a lăsat pe mâna medicilor specialiști, pentru câteva îmbunătățiri la nivelul feței și nu numai. Acum, fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat de ce a luat această decizie și ce intervenții estetice și-a făcut, de fapt.
„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a spus Andreea Popescu, în mediul online.
viorel57 31.08.2026, 11:36
Cu tot respectul si fara a dori sa jignesc pot afirma ca inteleg cu mare greutate gusturile femeiesti fata de acest domn.
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